三大股指午後下挫滬指收跌0.39% 電力板塊表現搶眼

今日滬深兩市小幅高開，滬指站上2800點，隨後兩市整體上在平盤線上方維持震蕩走勢。滬指高開後便一直處於上漲狀態，未曾翻綠。午後，兩市短時間震蕩走高後快速跳水，三大股指均翻綠。最終滬指小幅收跌，2800點得而復失，日K線四連陰。滬指收報2787.26點，跌0.39%，成交額1386億。深成指收報9195.24點，跌0.97%，成交額1988億。創業板收報1607.88點，跌0.85%，成交額768億。

從盤面上看，啤酒、環保工程、電力改革、旅遊居板塊漲幅榜前列，高送轉、機場航運、白酒居板塊跌幅榜前列。

電力板塊表現搶眼，華電國際(600027-CN)漲近8%，華能水電(600025-CN)、上海電力(600021-CN)、皖能電力(000543-CN)等個股均紛紛漲超4%。環保板塊亦有不俗表情，神霧節能(000820-CN)、三維絲(300056-CN)、科融環境(300152-CN)漲停，博世科(300422-CN)、神霧環保(300156-CN)等個股跟漲。啤酒板塊走勢活躍，重慶啤酒(600132-CN)漲超6%，青島啤酒(600600-CN)超4%，珠江啤酒(002461-CN)、燕京啤酒(000729-CN)、惠泉啤酒(600573-CN)等均漲逾3%。

對於後市，市場觀點普遍認為，當前A股已經進入黃金底部，估值底、政策底、情緒底已經到位，但技術指標和市場情緒的修復仍需要時間，築底之路難以一蹴而就。鑒於大盤在當前位置繼續下行的空間比較有限，投資者不妨把關註點從市場的短期波動中轉移出來，立足中長期視野，把握當下難得的左側交易窗口。

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