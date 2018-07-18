【異動股】啤酒板塊走勢活躍 重慶啤酒(600132-CN)超6%

今日，啤酒板塊走勢活躍，截止尾盤發稿，重慶啤酒(600132-CN)漲6.11%報30.74元，青島啤酒(600600-CN)漲4.45%報47.63元，珠江啤酒(002461-CN)漲3.39%報5.19元，燕京啤酒(000729-CN)、惠泉啤酒(600573-CN)等均漲逾3%。

據《日本經濟新聞》報道稱，朝日集團控股公司在全球最大啤酒市場中國啓動了歐洲高檔啤酒的銷售。該公司社長小路明善7月11日表示，力爭在全球高檔啤酒市場躍居首位，同時憑借“SuperDry(超爽)”啤酒和“多品牌戰略”開拓中國市場。

數據顯示，2017年中國進口的啤酒超過70萬千升，同比增長約10%。與此同時，國内啤酒市場也不再局限於低端市場，消費者對於中高端產品的需求日益提升。對此，超級波克集團首席執行官傅勵拿表示，在此情況下，無論是進口啤酒還是本土啤酒，都必然要面對越發激烈的市場競爭，這也要求啤酒企業需更清晰自身定位。而中國市場的廣闊也讓不同區域的啤酒消費口味與習慣存在差異，因此分省逐個進行市場耕耘，要比廣泛撒網的方式更具價值。

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