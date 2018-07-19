貴金屬盤後─美元回檔 黃金小幅收高 結束連三天跌勢

黃金價格週三小幅上揚，結束了連續三天的跌勢。美元回檔，讓黃金避免了跌入回檔修正的領域。

8 月黃金上漲 60 美分，收於每盎司 1227.90 美元，稍早一度觸及 1220.90 美元低點。黃金自 1 月 15 日所創高點 1362.90 美元下跌了 9.9%，接近下跌 10% 的回檔修正領域。

黃金若收於 1226 美元，即進入回檔修正領域，將為自 2016 年底以來，首度出現如此跌勢。

美元近來轉強的趨勢，使得以美元計價的黃金受到壓力。追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數週三上漲 0.1% 至 95.09，接近盤中低點 94.96。今年以來，美元指數上漲了 3.2%。

黃金的跌勢讓多頭感到困惑，貿易戰理應能推升黃金的避險買盤。許多分析師認為，美元走強使得黃金近來下跌。

聯準會 (Fed) 主席鮑威爾在國會進行聽證會的談話，可能使得黃金進一步下跌。鮑威爾指出央行將穩定升息，顯示 2018 年將再二度升息，美元可能進一步上漲，債券殖利率亦將進一步走高。

債券殖利率上升，亦將削弱黃金的吸引力。黃金不具有利率。

其他金屬方面，9 月白銀收低 4.3 美分，或 0.3%，收於每盎司 15.574 美元。

9 月銅上漲 0.5% 至每磅 2.76 美元。10 月白金下跌 0.3% 至每盎司 817.80 美元，9 月鈀金收低 0.8% 至每盎司 901.80 美元。