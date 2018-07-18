平均每月消亡逾百家 這些涉及P2P的港股踩雷了嗎？

據統計，2018 年上半年，中國 P2P 消亡平台 721 家，平均每月消亡 100 多家，下半年光是 7 月份，就有 70 多家 P2P 網貸平台陷入危機，涉案破百億級的就有 3 家。這些涉 P2P 的港股公司，投資的 P2P 項目是否踩雷，成了投資者最擔心的問題。

最近 P2P 跑路事件頻發，僅今年 7 月份，累計有 70 多家 P2P 網貸平台陷入提現困難、跑路、清盤、經偵介入危機。其中錢爸爸涉案金額達人民幣 325 億元、牛板金涉案金額人民幣 390.88 億元及投之家涉案金額人民幣 264.6 億元。值得注意的是，6 月份剛爆出唐小僧非法集資案，涉案金額也高達人民幣 380 億元。

而根據國家互聯網技術平台監測，在 2018 年上半年，國內運營的 P2P 平台合計有 2835 家，而消亡的平台達 721 家，平均每月消亡 120 家，其中跑路及經偵立案的有 67 家，長時間無法訪問的達 511 家，而 7 月份上旬出現的問題平台數量僅僅不過「平均數」而已。

在 2015-2016 年期間，涉案百億級別的泛亞金融、e 租寶以及快鹿金融相繼出事，引發了行業的第一輪洗牌，2016 年 10 月份，政府出重拳管制，出台互聯網金融專項整治行動，給行業降溫，而今年可以算是 P2P 行業第二輪洗牌。政策上，互聯網金融或將面臨重大的變革。

2011 年至 2015 年，互聯網金融交易規模爆發式增長。2015 年底，中國互聯網金融總交易規模超過人民民 12 兆元，接近當時 GDP 總量的 20%，互聯網金融用戶人數超過 5 億，世界第一，特別是 2015 年 P2P 行業猶如揠苗助長的態勢，彼時有超過 60 家的 A 股公司參股或持有 P2P 公司，2015 年 7 月份 A 股多倫股份更名匹凸匹，可見當時行業有多熱。

目前 P2P 仍是互聯網金融在投資方面的主要戰場，截至 2018 年上半年，中國 P2P 用戶超 5000 萬人，人均投資金額人民幣 22788 元，總投資額超人民幣兆元，投資者主要集中在廣東、浙江和江蘇，上半年 P2P 平台項目平均收益率為 10.2%。

實際上，P2P 行業並非那麼烏煙瘴氣，一些經營效益好的公司紛紛登陸了資本市場，像宜人貸 (YRD-US)、拍拍貸 (PPDF-US) 和 ppmoney 3 家經營 P2P 的平台就已經登陸了美股市場，2018 年 4 月份，凡普金科向港交所遞交上市申請。

招股書顯示，凡普金科在 2015、2016、2017 年營收規模分別為人民幣 2.6 億、9.9 億、42.2 億，複合年增長率為 299.4%。2017 年，凡普金科經調整淨盈利人民幣 11.9 億元。

凡普金科旗下的愛錢進專注 P2P 業務，愛錢進主要有 2 款產品，一是「散標」，這和在美股上市的 3 家公司一樣，基本是個人用戶資金需求者，該公司第二款產品「整存寶」，將資金集中起來，然後策略性分散投資各個散標。

而市場出問題的 P2P 公司無非存在 3 種情況：1) 純粹騙錢的，構建虛假借款項目的，比如 E 租寶，善林金融。2) 採取資金池，但後續無法找到更多借款專案的，比如泛亞金融。3) 大量借款者無法還款導致收益收不回來的。

凡普金科若通過港交所聆訊，將是港股市場第一個純粹 P2P 的上市企業，實際上，港股涉及 P2P 的企業也並不少。

中國金控 (0875-HK) 在 2015 年，相繼開展放債業務和互聯網融資業務，參股格林易貸的運營，股權占比 25%，而格林易貸的運作模式和拍拍貸、宜人貸以及 ppmoney 模式基本一致，以散標為主，單個標的資金量都不大。

其他涉及 P2P 行業，比如中國幸福投資 (8116-HK) 在 2017 年 4 月份收購的富弘，運營口貸網從事 P2P 業務，新絲路文旅 (0472-HK) 於 2017 年 10 月收購的你我金融，從事 P2P 業務，投融長富 (0850-HK) 於 2018 年 5 月份，旗下附屬公司收購一家從事 P2P 業務的公司。

根據資料，P2P 跑路及消亡的平均每月消亡多達 100 多家，而這些涉 P2P 的港股公司，投資的 P2P 項目是否踩雷，成了投資者最擔心的問題。