P2P天雷滾滾 在美上市網貸公司集體重挫

「爆雷」、「杭州」、「跑路」、「提現困難」，是近一個月 P2P 和網貸行業的高頻詞。光是 7 月 2 日至 8 日，爆雷的 P2P 平台就達 40 家，涉及資金超 1200 億。

6 月以來，P2P 行業多家平台接連爆雷後，在美國上市的網貸公司股價也紛紛受波及。

P2P 集中爆雷 引美股網貸企業大跌

7 月 10 日周二美股收盤，拍拍貸大跌 11.84%，簡普科技收跌 9.54%，趣店收跌 6.82%，宜人貸收跌 5.56%，信而富收跌 3.69%，和信貸收跌 1.41%。

簡普科技股價（圖片來源：谷歌）

近日網貸行業的「天雷滾滾」， 加之此前的多輪殺跌，眾多赴美上市的網貸企業股價幾乎都破發。唯一沒有破發的是宜人貸，不過目前股價也從最高點下跌了 63%。信而富目前的股價，甚至還不及最高價的零頭。

圖片來源：中國基金報

由於國內 P2P 平台合規要求愈加嚴格，平台經營成本增加 ，再加上 P2P 投資人恐慌可能導致的擠兌風險，多重不確定性因素導致赴美上市的網貸公司股價被多次重估。

P2P 行業目前亂象叢生，但央行稱將按照打好防範化解重大風險攻堅戰總體安排，再用 1 到 2 年時間完成網路金融風險專項整治。

實際上，上述六家 P2P 行業較大的平台業績並不差。和信貸 2018 財年凈收入 1.073 億美元，年增率大增 368%；最早赴美上市的宜人貸 2018 年第一季總營收也年增率增長 56%，但凈利潤年增率下跌 21%。拍拍貸第一季總營收年增率增 37.1%，凈利潤 4.37 億人民幣，環比扭轉虧損為盈。

而不少外資投行也替股價暴跌的網貸公司們「喊冤」。以股價從最高位大跌 63% 的宜人貸為例，Macquarie 對其評級為「優於大市」，德意志銀行的評級為「持有」，摩根士丹利對其更是給了「增持」評級。

杭州成 P2P 爆雷重災區

網貸之家顯示，7 月以來共爆雷 23 家 P2P，地域主要集中在江浙滬一帶。而杭州成為「重災區」。以金融創新為城市發展方向的杭州，為何會出現 P2P 集中爆雷現象？

中金固收團隊認為，杭州是房地產市場與 P2P 緊密相連的典型。三個月前，杭州樓市進入搖號階段。在 6 月 21 日這一天高峰期，涉及的資金約為 727.06 億元。搖號驗資所需的資金來源，包括自有存款資金、他人借款、拆遷賠償款、企業周轉資金、證券理財資金、民間借貸等。

如此巨量的資金抽血，自然有很多人需要從 P2P 中提取投資額，或者在 P2P 平台上進行借款，造成供需的失衡和瞬時的資金缺口，也就有了 P2P 平台的爆雷。