中國P2P平台爆倒閉潮 投資人先溜為妙

中國網路借貸平台 (P2P) 近來倒閉潮不斷，嚇得中國存戶們紛紛自 P2P 平台撤資，使這個市場規模高達 1950 億美元的 P2P 行業大幅萎縮，也讓中國官方在打擊高風險影子銀行活動時的維穩能力備受考驗。

外電報導，受到 P2P 平臺紛紛違約、突然停業和資金凍結等報導影響，中國儲戶近來紛紛前往 P2P 運營商的辦公室要求還款。

根據網貸之家數據，繼今年 6 月份以 80 家創出兩年來最大單月增幅後，過去兩周中國又增加了至少 57 家停業及問題平台。該研究機構對停業和問題平台的定義包括：停業、警方調查介入、提現困難、轉型和跑路。

不少 P2P 平台對外宣稱獲得巨額融資，不久就出現項目逾期或者爆雷的狀況，呼籲投資人對融資利多得多加注意，防範風險。蘇寧金融研究院互聯網金融中心主任薛洪言表示，在目前 P2P 倒閉潮下，宣佈融資訊息也成為平台維繫投資人信心的有效手段，不排除平台會故意散佈虛假融資資訊，以博得投資人信任。

網貸天眼副總裁李光耀分析，網貸行業是良幣驅逐劣幣，好的標的會持續受青睞。但當中也有打著融資的幌子，實際是把現有平台賣給其他的資方接手。這個過程會以融資的旗號賣給另一家，所以投資人得注意這筆融資是真的，還是所謂的賣平台，從現在的情況來看，被賣掉的平台多半都有問題。

外資投行麥格理 (Macquarie) 亦對此表示，投資人已經對較小型的平台失去信心，主要是無法確知這些公司是否能順利存活下來。他預估，接下來大約只有兩千家公司能撐得下去。

中國 P2P 產業位居全球之首，也是中國龐大影子銀行體系中風險最大、監管最少的一塊。過去兩年來，官方的打擊行動已經給 P2P 平台帶來不小壓力，但在中國信貸市場收緊，先前銀保監會發出風險提示，要求民眾購買高收益產品時要提高警覺、慎防被騙後，P2P 近幾個月來的壓力更大了。

近期紛爭也讓外界對 P2P 平台上市計畫產生戒心，也彰顯出中國政府在降低金融體系道德風險需要進行微妙的平衡，避免引發危機。雖然目前未有跡象顯示，P2P 風暴已經蔓延到系統重要性銀行理財產品，但中國 10 兆美元的影子借貸體系多半面臨相同困境：違約數量增加，經濟增長趨緩，官方呼籲停止對風險投資給予隱性擔保。

中國的 P2P 平臺約有 5000 萬註冊用戶，未償還貸款人民幣 1.3 兆元，其中多半為短期貸款。一般情況下，儲戶必須等到平台提供的貸款到期後才能收回資金。但現在有人正試圖透過將權益折價出售給他人，或是到平台辦公室要求還款的辦法，提前退出。

一名住在北京投資人表示，去年 11 月他把人民幣 100 萬的存款投進一家 P2P 平臺提供貸款，卻一直無法收回本金和利息。上周他和其他投資人千里迢迢來到該公司一探究竟，卻發現早已人去樓空。氣得他表示，有了這次教訓，以後再也不會投資 P2P 平台。

中國監管機關先前表示，有些 P2P 平台會非法籌集資金挪來私用，有些則是龐氏騙局，一旦沒有新資金流入就會崩盤。這也是為何近來中國政府嚴加打擊 P2P 平台的一大原因。