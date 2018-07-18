京華城待價而沽 潛在挹注中石化每股盈餘估逾1.2元

威京集團「京華城」公開標售案底價出爐，開價 380 億元，採取國際標預計今年 12 月 12 日開標，中石化 (1314) 暨持股 9 成子公司雙子星開發於今年 2 月底認購特別股後，對「京華城」總體持股比重拉升到 32%，一旦以 380 億元順利標售出去，扣除相關處理費用、帳列成本 42.59 億元，法人推估，潛在每股盈餘挹注約 1.26-1.38 元。「京華城」向台北市政府爭取容積率回復到 560%，展開標售作業，公開標售底價為 380 億元，以基地面積 4986.71 坪來換算，每坪底價平均為 762.2 萬元，預計今年 12 月 12 日開標。



今年 2 月底中石化董事會決議將以每股 10 元，總金額 15.6 億元上限認購京華城庚種特別股 1.56 億股，加計相關特別股之後，中石化對京華持比重上升 20.92%，雙子星持股比重來到 11.21%，合計持股比重 32.13%，成為「京華城」最大股東。



以「京華城」標售 380 億元底價，扣除銀行借款、相關處理成本合計約 130-140 億元，利潤約 240-250 億元，以中石化暨雙子星開發持股比 32% 概算，潛在收益約 76.8-80 億元，再扣除 30.59 億元、12 億元除帳列成本，潛在獲利約 34.2-37.4 億元之間，每股盈餘挹注約 1.26-1.38 元之間。

