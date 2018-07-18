搶攻離岸風電商機 台船大型駁船今舉行開工典禮 明年中交船

為充實施工船隊，落實本土化，以及建構全方位的海事工程及維運實力，台船 (2208) 專為台灣離岸風電工程量身打造的 140 公尺大型駁船，今 (18) 日在台船基隆廠舉行開工典禮，台船董事長鄭文隆表示，象徵台船在參與國內離岸風電發展上，再邁出關鍵一步。鄭文隆指出，除建造這艘駁船外，希望藉由台船與 GeoSea 籌組中的台船環海風電工程公司(CSBC-DEME WIND ENGINEERING Co. Ltd.)，以及結合 100% 持股籌備中的子公司(台船船舶)，將台船的業務版圖從傳統造船業，延伸到海事工程專業，提供海事工程規劃、施工及海事工程船舶等服務。



台船這次 104 米駁船的開工，為台灣離岸風電的海事工程立下新里程碑，於明年中完工後可加入台灣離岸風電的建置船隊。而經濟部在今年第二季分別公布離岸風場開發遴選及競標結果，充分展現台灣發展離岸風電的決心，國內外的業者積極準備投入大量資源因應政府政策。為此，台船為台灣離岸風電工程量身打造積極籌建 140 公尺駁船，展現參與離岸風電產業的企圖心與決心。



台船指出，為進軍風電海工市場，同時落實本土化政策，早已進行佈局，除了離岸運送安裝及結構製造外，台船也積極投入本土人才培訓等領域。此駁船將符合國際航行規範，由台船自行設計、投資、建造，是國產化與在地產業聯結典範，預計明年中交船、第二季可配合投入風場的運送服務。



鄭文隆表示，此艘駁船具有以下特點：一、適合台灣全海域全時段之作業需求，配有壓載水系統，可符合高雄港、基隆港、台中港、台北港等大潮差港口的裝卸要求，在潮差 6 米大的台中港也可 24 小時裝卸貨。二、設計總載重量達 23,000 公噸、裝貨甲板承載強度可達每平方米 20 公噸、船長 140 米、船寬 41 米、船深 8 米，具有大面積的甲板可裝載大型超重的貨物，可配合艉向、側向、吊裝等多元裝卸貨方式。三、適合國際航線需求，並配備低空污環保發電機 (符合 tier II NOx 標準) 與環保壓艙水處理系統。四、可載運整套 600 萬瓩離岸變電站設備，包括 3,500 噸水下桁架基礎、3,400 噸變電站本體及 300 噸的鋼樁四支。五、可裝載基礎腳尺寸為 30 公尺，30 公尺的桁架式水下基礎 3 座，每座重 1,200 噸、高度約 80 公尺，總重達約 4,000 噸。

