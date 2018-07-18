空方氣燄高 國巨擬買庫藏股 盤中股價仍重挫 類股受牽連

國巨 (2327) 近來利空消息不停，股價因此也跟著跌不停，市場揣測，國巨疑似為止血並捍衛股價，昨晚對外宣布預計將買回 4,500 張庫藏股，買回價位區間落在 632.8 元 - 1,616.8 元。但市場認為該公司在如此「高檔」下實施庫藏股，價位區間也大，引起不少質疑。國巨股價今天股價開高走低，早盤雖以 949 元開出，上漲 45 元，但隨後一路向下盤低翻黑，中午過後更出現一波急殺走勢，被動元件相關個股也同步重挫，其中，鈞寶 (6155)、今展科(6432) 打入跌停，光頡 (3624)、大毅(2478)、雷科(6207)、蜜望實(8043)、信昌電(6173)、華新科(2492) 也都出現重挫走勢。



市場連日來先是傳出國巨董事長陳泰銘前妻出售持股，接著又有傳言國巨在中國的主管表示，MLCC 要跌價 10%，及公司董事長與朋友聊天，對產業說法已沒有之前樂觀等傳言，導致相關族群股價開始下跌，國巨甚至一度跌破 900 元，如從高檔 1310 元計算，跌幅逾 3 成，就算還原權息，股價仍下跌 16%。



國巨昨晚發出公告，為維護公司信用及股東權益，公司將自集中交易市場買回股份，預計買回數量為 450 萬股，佔該公司已發行股份之 1.28%，所購回股份「將供員工認購」，預定買回期間為 7 月 19 日起 2 個月實施，買回區間價格為新台幣 632.8 元至 1,616.8 元。



國巨在聲明中表示，公司在 2013 年發行員工購股計劃，但後續新進員工無法參與，因此公司以實際買回庫藏股之平均價格提供給員工認購之用，儘管國巨以「維護公司的信用和股東權益」為由實施庫藏股，但市場直言，真正的涵義其實就是，「避免股價跌太多」。市場同時認為，買回庫藏股對公司的經營本質沒有幫助，而買完之後也有兩種可能發生，一是再度發行，二是註銷 (減資)。



針對買回價格區間如此大的疑問，國巨說明，此價格區間是依照證券交易法的規定而設定，上限價格為前 10 個或前 30 個營業日收盤價 (價高者) x 150%。下限價格為當日收盤價 x 70%。



根據規定，公司買回庫藏股供員工認購，自買回股份之日起 3 年內，訂定員工認股基準日，一次或分次轉讓給員工。逾期未轉讓部份視為公司未發行股份，應辦理註銷並變更登記。市場表示，國巨雖宣布要轉讓員工，但假設日後股價下來，3 年一到沒人要，自然註銷股本。



被動元件近來因缺貨、漲價等題材，讓相關族群公司股價及獲利都攀升。國巨日前也表示，被動元件供需缺口，恐到 2019 年仍無解，公司 MLCC 訂單出貨比大於 2，晶片電阻則大於 3，顯示市場需求持續大於供給，景氣相對不錯。機器設備交期更延長到 14 個月至 18 個月。



國巨在昨晚的聲明中也提及，公司對於產業及公司本身「前景樂觀」，希望藉此庫藏股轉讓給員工，激勵員工士氣，並使員工與公司分享營運成果，但市場對此高度質疑。



特別是國巨目前股價仍處於高檔，加上先前多次買回庫藏股都沒執行完畢，也讓人懷疑有炒作之嫌，金管會則表示，國巨先前多次實施庫藏股都有執行，只是未全數買回，至於炒作與否，金管會沒有權責去認定。





