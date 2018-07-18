樂視網發佈“樂融”品牌 樂視控股員工鬧事緻揭幕儀式取消

當樂視創始人賈躍亭正在大洋彼岸為他的電動車品牌FF的量產竭儘全力時，他一手打造的“樂視”離他越來越遠。7月18日上午，樂視網(300104-CN)發佈了新的品牌“樂融”。現場不和諧的一面是，樂融大廈的揭牌儀式，因樂視非上市公司體係樂視控股的員工前來鬧事而臨時取消。

樂視網董事長劉淑青的新身份是樂融CEO。根據劉淑青介紹，新的樂融品牌，“親子、悅己、敬長”三類家人關係，將打通場景、平台和終端，通過互聯網科技能力將最好的資源融合在一起，構建起一個高品質的家庭運營生態。樂融品牌是一個開放的平台，未來旗下還會建立其他子品牌。

樂融品牌將依賴於其股東融創中國。根據介紹，融創在62個城市擁有230多個社區，還擁有集樂園、酒店和商業為一體的13個文旅城項目。

針對樂融是否會對超級電視積累的口碑是否有影響的疑問，劉淑青回應稱，不會有影響，超級電視一直都稱之為“LeTV”，LeTV擁有千萬級的用戶基礎，未來LeTV會一直保持下去，在新的品牌理念體係下，會為用戶提供更好的服務。

劉淑青在溝通會現場幾度哽咽，調整情緒然後才繼續講述。她說，因為剛才在樓下受到樂視控股的阻礙，自己情緒受到影響，“本來今天懷著激動的心情，併做好了充分的準備，我們團隊努力了一年半，才迎來了今天的新生”。

事情的原委是，7月18日上午原計劃舉行的揭牌儀式，受到了樂視非上市體係樂視控股員工的阻礙。揭牌儀式現場，這些自稱是樂視控股員工的人們進行了靜坐示威，併稱，不允許將樂視大廈更名為樂融大廈，不能將樂視丢掉。

樂視大廈是樂視非上市公司體係樂視控股的資產，運營主體為北京宏城鑫泰置業有限公司，該公司已於2017年6月100%質押給了重慶樂視商業保理有限公司。重慶樂視商業保理有限公司是樂視緻新電子科技(天津)有限公司100%所有的子公司。樂視緻新已經更名為樂融緻新。

樂視網旗下上市公司體係已經基本完成更名。樂視緻新更名為“樂融緻新”，樂視影業更名為“樂創文娛”、樂視金融更名為“樂為金融”。此前，樂視網曾試圖更改樂視網的股票簡稱。2017年9月份,樂視網宣佈擬更名為“新樂視”。 2018年1月19日，樂視網公告稱停止變更公司名稱及證券簡稱。

樂視網近期業績堪憂，甚至發佈了股票被暫停上市的風險提示。根據樂視網7月13日發佈的發佈的2018年上半年業績預告，該公司預計2018年上半年虧損11.05億元至11.1億元。如果下半年如法盈利，那麽樂視網將會退市。

樂視網稱，公司董事會和管理層正在竭力解決公司的經營困難，但由於關聯方債務導緻公司資金問題尚無法得到解決，公司經營未能得到全面好轉，下半年存在持續虧損的可能性。

來源：騰訊一線

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)