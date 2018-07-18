【異動股】環保板塊拉升走強 神霧節能(000820-CN)等多股漲停

早盤，環保板塊異動拉升。截至發稿，神霧節能(000820-CN)漲停報8.55元，科融環境(300152-CN)漲停報3.22元，三維絲(300056-CN)漲停報7.95元，世紀星源(000005-CN)漲停報3.22元，神霧環保(300156-CN)漲8.28%報6.54元，博天環境(603603-CN)漲5.7%報21.14元，中材節能(603126-CN)、海峽環保(603817-CN)等個股集體拉升漲逾4%。

據21世紀經濟報道消息，最新數據顯示，過去一年，滬市1420家披露年報的上市公司中，855家披露了環境保護相關信息，相比2016年披露的255家，同比增幅高達235%。其中，386家屬於生態環境部公佈的重點排污單位，另有439家屬於自願披露環保信息。除了加強對上市公司環保信披力度，在環保督查的背景下，上交所公司監管部門相關負責人還表示，接下來，會對未按要求履行環保信息披露義務、不符合環保要求的公司，加大監管約束和懲治力度。

據悉，上交所正計劃修訂上市公司環境信息披露指引，這也是繼2016年10月，上交所發佈第三批行業信披指引之後，對公司在ESG方面的一次升級關註。

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