Fed鷹派立場助美元指數 拖累離岸人民幣貶破6.74大關

美國聯準會主席鮑爾最新發言維持鷹派言論，預計下半年再升息兩次，拉抬美元大漲，連帶拖累人民幣貶勢擴大，午後更貶破 6.74 關卡，創近 12 個月來新低。

美元指數今日再鮑爾言論助攻下，美元指數一度升破 95 關卡，受此影響，人民幣今日持續下探，午後貶幅持續擴大，最低貶到 6.7458，創下 12 個月來低點，單日貶幅超過 200 點。同為難兄難弟的在岸人民幣，午後跌勢同樣加劇，最低貶至 6.7191，跌幅超過 100 點。

離岸人民幣今日走勢 (圖：新浪財經)

人民幣自 6 月中旬以來貶勢不止，跌幅高達 4.4%，而且還在下探，已是亞洲市場表現最差的貨幣，目前多空雙方正在 6.7 附近鏖戰。

太平洋投資管理指出，人行目前對人民幣波動容忍度提升 (圖自彭博)

太平洋投資管理新興市場投資組合經理 Isaac Meng 表示，人行目前對人民幣波動容忍度提升，目前外資持續增加中國境內債券投資，加上中國民眾在海外有大量資產，認為只要人民幣波動是受基本面驅動，且不對金融市場穩定性產生太大溢出效應，人行願意讓人民幣充當減震器，不太可能出手在特定水平上捍衛人民幣，也希望做到當初要讓市場在人民幣匯率扮演更重要角色的承諾。

興業研究指出，人民幣經過一個月的貶值調整，人民幣相對美元匯率與美元錨和利差錨之間的背離均已修復。一方面，截至 2018 年 7 月 13 日收盤，與 2017 年末相比，美元兌人民幣升值 2.74%，「追上」美元指數升值幅度 2.65%；另一方面，截至 7 月 13 日，美元兌人民幣匯率與美中短端利差之間的偏離度僅為 0.03%，匯率基本回歸利差估值的中軸。

興業研究認為，目前來看，人民幣相對美元匯率並無「修復背離」的趨勢性動力，短線來看，美元兌人民幣將跟隨美元指數進入探頂和築頂行情。指出美元指數目前向上雖然已露疲態，但還沒有明顯走跌的導火線，提醒投資人在美元指數向下趨勢明確以前，還是要警惕美元兌人民幣匯率階段性超升。