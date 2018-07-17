不至於「破7」 瑞銀轉向看貶人民幣 今年底下看6.8

隨著中美貿易戰升溫，人民幣兌美元已連續五周走貶，來到近 11 個月的低點附近，使得瑞銀 (UBS) 放棄原先對人民幣今年升值的預期，轉而看眨人民幣今年底來到 6.8。

瑞銀同時認為，中美貿易戰持續對人民幣形成壓力，傷及中國經濟成長，並並刺激中國貨幣政策制定者釋放更多流動性。

瑞銀駐香港的中國首席經濟學家汪濤表示，隨著人民幣的潛在壓力加劇，中國的經常帳戶盈餘可能顯著下降，儘管中國央行正在努力穩定人民幣的走勢，但預期人民幣仍將面臨更多的貶值壓力。

王濤強調，中美貿易戰升級的影響正在擴大，人民幣並非故意貶值，預期中國將尋求國內貨幣政策寬鬆，以抵消貿易戰的影響。

瑞銀預估人民幣兌美元今年底將跌到 6.8；並調降明年底目標價，由 6.2 降貶至 6.9。

瑞銀看貶明年底人民幣兌美元將回到 2017 年初的 6.9。(來源：Bloomberg)

同時瑞銀也將中國今年 GDP 年增率預估由 6.6% 調降至 6.5%；明年 GDP 年增率目標由 6.4% 調降至 6.2%；今年底 10 年期中國公債殖利率來到 3.4%。

人民幣兌美元週二 (17 日) 連續 4 個交易日下跌，由於近期人民幣匯率波動加大，「破 7」的聲音開始在市場傳出。

人民幣兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

不過市場人士分析，目前市場無論是對中國經濟的預期，或是對美元的預期，都比 2016 年底時更為理性，尤其現在中國濟表現更好，利率水平更高，2016 年人民幣兌美元都未「破 7」，此波貶值「破 7」可能性同樣不大。