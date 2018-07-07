熱門股─電視面板價格止跌 外資連3日買超群創

電視面板價格 7 月止跌反彈，32 吋面板價格看漲，有望推升部分大尺寸面板價格較 6 月持平甚至小漲，預期 55 吋價格在 8 月有機會持平，面板進入第 3 季旺季，營運可望增溫，統計外資在連續賣超群創 (3481-TW)9 佪交易日後，近期連續買超 3 天，下周三將除息，每股 0.8 元現金股利，消息面推升股價，周五收 11.15 元，漲幅 1.82%。

根據 TrendForce 光電研究（WitsView）最新統計，電視面板價格在今年第 2 季大跳水後，面板廠積極透過產品組合調整與歲修等方式因應，在供給減少及旺季效應拉抬下，7 月 32 吋面板價格看漲；群智諮詢 (Sigmaintell) 最新資料顯示，預計 7 月 43 吋及以下小尺寸面板價格有望止跌回穩，中大尺寸價格降幅將全面收斂。

WitsView 研究副總邱宇彬今 (5) 日指出，第 3 季電視面板將比第 2 季好蠻多，整體來看價格跟需求表現都是今年相對較好的時間，預估出貨量可季增 6%，不過，第 4 季仍存有隱憂，目前保守看待。

群創今年第 1 季稅後純益 29 億元，季減 31.6%，年減 75.2%，每股純益 0.3 元；群創預估，第 2 季大尺寸面板出貨預估季減 5% 左右，平均銷售單價預估季減 6-10%；中小尺寸面板出貨季減 5% 以內，不過在價格部分則是季增 5% 以內；法人預估，第 2 季仍可維持獲利，不致於出現赤字。

面板雙虎下周將除息，在電視面板價格止跌的消息激勵下，周五股價預先暖身，以 11.15 元作收，漲幅 1.82%，統計外資則是連續買超 3 個交易日，周五買超 6810 張。