〈LED技術展望〉集邦：明年Mini LED電競螢幕、高階電視應用率先出現

研調機構集邦科技 LEDinside 今 (12) 日舉辦「2018 Micro LED 論壇」，LEDinside 研究協理儲于超表示，明年除了電競螢幕領域外，包括直下式背光高階電視機種等應用也可望出現，Mini LED 車用電子應用有機會於 2020 年亮相，平板與手機等應用仍受限價格成本，無法預期是否能成功在明年量產上市。

談及 Mini LED 商用化產品導入時程，儲于超指出，今年下半年市場就可望看到展示產品推出，明年除了電競螢幕等特殊應用外，包括直下式背光高階電視機種等應用也可望出現，除電競螢幕與高階電視外，他認為，Mini LED 應用於車用電子產品，有機會於 2020 年在市場亮相。

至於平板與手機等應用，儲于超指出，在上述 2 項行動裝置應用上，由於 OLED 技術相對成熟，將使 Mini LED 較難切入，Mini LED 在平板與手機等應用上，關鍵挑戰是如何成功生產，且在售價上又能與 OLED 的價格競爭，因此目前仍無法預期，平板與手機應用是否真能如市場所言在明年量產上市。

從台廠進展來看，晶電 (2448-TW) 原先預計今年下半年可望小量出貨 Mini LED 手機應用產品，但受到良率、修補與成本等問題影響，今年 Mini LED 不會有太大的量，營收貢獻也不大；億光 (2393-TW) 則說，Mini LED 產品持續送樣，第 4 季可望開始出貨，將應用於車用或手機產品，但營收貢獻仍不明顯。

隆達 (3698-TW) 目前客戶主要應用包括電競筆電、車用面板、醫療顯示器、高階專業繪圖顯示器等高階產品，客戶已驗證完成，預計第 3 季起小量出貨；宏齊 (6168-TW) 研發 Mini LED 封裝產品已開始出貨給電影院 LED 螢幕客戶，Mini LED 手機應用則在認證中。