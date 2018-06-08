眾達-KY主力產品逐步正常供貨 5月營收創今年新高

眾達 - KY(4977)32G 光收發模組產出貨量明顯擴大，5 月合併營收為 1.81 億元，較上月成長 10.18%，與去年同期成長 25.48%，創下今年新高。隨產業旺季來臨，主力產品逐步正常供貨，預期成長動能將逐月顯現。眾達表示，4 月份 32G 光收發模組產品已開始恢復出貨，5 月份出貨量再明顯擴大，在全球企業儲存市場需求熱絡效益顯現下，第二季營運表現相較第一季與去年同期均可望明顯揚升。



下半年開始進入光通訊產業傳統旺季，尤其在企業 IT 設施雲端化及頻寬需求不減下，高速光收發模組需求持續看好，今年公司主要的成長動能將來自於 32G 光收發模組產品需求持續增加，第三季 32G 光收發模組產品的出貨表現值得期待。



同時，在企業以太網市場，眾達投入新產品 25G 光收發模組開發，並獲得北美終端客戶認證通過，在目前網路升級的需求持續增加下, 25G 光收發模組將有機會成為新一波的成長動能。在 5G 網路應用部份，眾達已經開始提供 5G 基地台使用的光收發模組樣品；包括日本、中國及歐洲的主要網路設備商均已開始進行相關系統測試，目標是在今年進入實地測試 (Field Trial)，並在明年迎接 5G 市場到來。

