晶電今除息 藍光產品價格承壓 年底力拚四元比重到4成

晶電 (2448) 於今 (18) 日除息，每股配發 0.8 元股息，除息參考價為 37.05 元，照明、背光兩大產線遭遇到大陸廠產能競爭，藍光產品承壓，第二季營收 52.94 億元，季增率 2.8%，年減率達 2 成，第三季背光旺季來臨，營運可望回溫，四元產品營收比重下半年拉升 4 成。大陸新產能開出，藍光產品價格壓力浮現，晶電第一季毛利率 17.22%，創下近六季度新低，營益率 2.47%，稅後盈餘 3.99 億元，每股盈餘 0.37 元，第二季背光、照明業務改善有限下，仍將維持小賺的格局。



晶電持續提高利潤較佳四元產品比重，占比將由 35% 提升到下半年 4 成，日前晶電董事會決議，將 VCSEL 事業處切割獨立為「晶成半導體」，意味分拆邁出第一步。



透過簡易分割方式，把代工事業處營業價值約 10 億元分割予持股 100% 新子公司「晶成半導體」，共計換取晶成 1 億元，分割基準日為 10 月 1 日，該公司主要從事 VCSEL、GaN on Si 電子元件等代工業務，初期年營收約 1-2 億元，目前 4 吋磊晶月產能約 2 千片，主要應用在資料傳輸，6 吋磊晶產能已建構完成，月產能約 5-6 千片，應用在消費性電子 3D 感測，代工客戶可望年底開始交貨。

