〈晶電邁入2.0〉分割半導體代工業務 成立持股100%子公司晶成半導體

LED 晶粒廠晶電 (2448-TW) 先前傳出將分割旗下事業體，該公司今 (25) 日宣布，董事會決議通過分割讓與營業價值 10 億元，將旗下代工事業處分割成立 100% 持股子公司「晶成半導體」，資本額 10 億元，合併基準日為 10 月 1 日，董事會並通過晶電總經理周銘俊辭任案，由其擔任晶成半導體總經理，而副總經理范進雍則升任晶電總經理。

晶成半導體資本額為 10 億元，晶電表示，此分割案適用簡易分割法，以每股新台幣 10 元，換取晶成半導體新發行的普通股 1 股，共換取晶成半導體普通股 1 億股，合併基準日為 10 月 1 日，目前員工數約 30 人左右，未來量產後員工數將逐步增加。

晶電表示，成立晶成半導體公司主要目的，是為落實專業分工及更有效運用資源，未來晶成半導體將以獨特的磊晶與晶粒製程等核心技術，專注於 VCSEL 與 GaN on Si 電力電子元件等半導體代工業務發展。

周銘俊表示，過去 20 年晶電專注於 LED 業務，未來 20 年將以公司核心技術為基礎，除 LED 外，要將核心能力拓展至三五族半導體應用，包括 VCSEL 等新應用產品，讓整個集團價值更高，盼能藉由過去與董事長一起創立晶電的經驗，並以新創公司的精神經營晶成半導體，雖其規模不如晶電，但希望能創造更大的價值。

談及決定將代工事業處分割的原因，晶電董事長李秉傑指出，先前就有銷售用於數據資料的 VCSEL 磊晶晶圓，而曾供貨一次 VCSEL 磊晶晶片給客戶，就被市場誤解要做自有品牌，於是決定將該事業切分成事業處，修正為代工狀態，而後分割成子公司，過去 1、2 年花費許多時間經營，目前已接近成熟階段，過去 1 年營收約 1 至 2 億元。

李秉傑表示，先前必須分散人力至 VCSEL 業務，而將半導體代工業務分割出來後，未來晶電可更集中精神於 Mini LED 或 Micro LED 等技術，且若未來 Micro LED 要用 6 吋廠，就可透過子公司晶成半導體的技術來協助。

晶電董事會今日也通過，晶電董事長周銘俊辭任總經理，將專任子公司晶成半導體總經理，而晶電總經理一職則由現任副總經理范進雍升任，該人事任命案於今年 7 月 16 日生效，而周銘俊雖卸任晶電總經理，但仍是該公司董事。

晶電表示，Epistar 1.0 的前 10 年由李秉傑擔任總經理、後 10 年則是周銘俊接棒，在晶電將邁入 Epistar 2.0 之際，由范進雍接任總經理，其目前擔任晶電營業暨市場行銷副總經理，在晶電任職 20 年，經歷四元與氮化物產品製造、品質管理與行銷業務管理，為公司長期培育的人才之一。