〈晶電邁入2.0〉VCSEL產品Q4小量出貨貢獻晶成營收 明年可望獲利

LED 晶粒廠晶電 (2448-TW) 今 (25) 日宣布，董事會決議通過分割讓與營業價值 10 億元，將於 10 月 1 日成立 100% 持股子公司「晶成半導體」，用於 3D 感測的 VCSEL 業務第 4 季有機會小量出貨，貢獻營收，明年可望有較大量的訂單挹注，單季營收若超過 2 億元就能獲利，明年可望賺錢。

李秉傑表示，晶電原就有做的數據通訊 VCSEL 磊晶代工服務為 4 吋產能，目前月產能為 2000 片，而用於 3D 感測的 VCSEL 則須採用 6 吋技術，目前月產能 2000 片，現有廠房空間的產能可擴增至 5000 至 6000 片，若以特定單價來計算，產能利用率若達 6 成，可達損益兩平水準，而若單季營收超過 2 億元，就可望獲利。

李秉傑透露，VCSEL 代工業務第 4 季有機會小量出貨給 6 吋代工客戶，貢獻營收，明年可望有較大量的訂單挹注，雖然第 4 季要達到獲利目標得要很努力，但子公司成立 1 年後就可望賺錢。

至於晶成半導體分割後是否有上市規劃，李秉傑則說，中長期目標是獨立上市櫃，但至少得等到 3 年後。

目前晶成半導體競爭同業包括磊晶製造商全新 (2455-TW)，以及全球市占最大的英國光電元件廠 IQE，而在製程代工上的競業則有微波通訊晶片製造商穩懋 (3105-TW)，李秉傑指出，晶電為目前唯一可從磊晶 (Epi) 做到晶片 (Chip) 的廠家，可提供整合性的代工服務，且過去幾年也在做數據通訊的磊晶代工服務。

晶成半導體資本額為 10 億元，以每股新台幣 10 元，換取晶成半導體新發行的普通股 1 股，共換取晶成半導體普通股 1 億股，合併基準日為 10 月 1 日。目前員工數約 30 人左右，未來量產後員工數將逐步增加。