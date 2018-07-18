相比貿易戰 美國企業更擔心強美元

第二季財報季到來，一部分美國上市企業業績已因美元走強受到影響。

標普 500 公司中，截至目前約 5% 的公司發布了二季報。據美國金融資訊服務公司 FactSet 的一項統計，在 23 家公司第二季業績會文字稿中，「匯率」「貿易」等都是高頻詞彙，可見貿易問題以及它帶來的匯率變化牽動着企業業績。

23 家公司中，12 家在業績會上表示，美元走強對第二季以及未來業績都有負面影響。海外業務占較大比例的美國企業所獲利潤兌換回美元時，變得「不值錢」。

另外匯率變化導致這些美國企業的成本也上升了。根據 14 家企業的業績會分析，每家公司至少受到了原材料、交通運費、勞動力、油氣中的一項成本增加的影響。

然而關於關稅問題，標普 500 公司中只有房地產開發商萊納提到關稅對它有直接負面影響。

以下是 FactSet 整理的部分企業在業績會時關於這些影響的表述：

關於關稅

萊納公司 6 月 26 日指出，儘管勞動力市場緊張、原材料價格上漲、關稅加征，但他們預計 2019 年 2.65 億美元建設成本協同的目標能夠達成。

關於匯率

5 月 22 日，汽車修配連鎖公司 AutoZone 指出，匯率在一個季度內上漲 5% 是正常的事，但他們將在國外投資時更加謹慎。

6 月 25 日，嘉年華郵輪公司對投資者表示，燃料上漲與美元走強預計將導致公司 2019 年 EPS 下降 0.14 美元。

6 月 26 日，資訊提供商 IHS Markit 稱，美元走強將使公司利潤率下降 35 基點，但同時預計，如果匯率保持目前水平，公司今年仍能達到利潤率上漲 100 基點的目標。

6 月 28 日，耐克公司提到，雖然毛利率收縮不到 80 個基點，但由於美元走強的因素使明星產品收入下降 90 個基點，業績還是受到影響。

關於成本升高

5 月 31 日，連鎖零售商 Costco 指出，成本的升高主要在航空運費上，三分之二的商品運費成本上升。影響食品和百貨成本上升約 2% 至 3%。

多品牌餐館營運商達登餐廳 6 月 21 日指出，人力成本上升，導致 Cheddar 品牌的銷售額增加也對業績的提高無濟於事。

摩根士丹利分析師 Ellen Zentner 認為，貿易保護主義的影響不會那麼快顯現，因為很多企業已經在新關稅政策前備好了存貨。但過不了多久，美國企業業績還是會因貿易問題經歷陣痛。