Coinbase大烏龍 比特幣白漲了？

剛表示得到美國證監會和金融業監管局批准，將來可提供證券化代幣交易的加密貨幣公司 Coinbase，突然在一天後又宣稱「從未得到這樣的許可」。

Coinbase 發言人周一曾表示，美國證券交易委員會（SEC）和金融業監管局（FINRA）批准了 Coinbase 收購證券交易商 Keystone Capital、Venovate Marketplace 和 Digital Wealth LLC 的申請。

而據彭博社最新消息，Coinbase 發言人 Rachael Horwitz 周二在一封電子郵件中表示：

美國證券交易委員會（SEC）和美國金融業監管局（FINRA）批准 Coinbase 收購 Keystone 是不正確的，因為美國證券交易委員會沒有參與審批程序。

Horwitz 進一步表示，改變控制人的申請不需要美國證券交易委員會批准，Coinbase 已經就該公司這幾筆業務的各個方面，與 SEC 一些部門的幾名工作人員在非正式場合進行討論了，包括收購 Keystone 實體。

美國證券交易委員會的一位發言人則表示，該機構沒有給予總部位於舊金山的 Coinbase 明確的批准；美國金融業監管局發言人拒絕發表評論。

Coinbase 收購傳聞也給加密貨幣行業帶來利多。Coinbase 一度被認為將從一家數位貨幣交易所變身成為正規的加密貨幣券商，擴大其服務範圍，為投資者提供加密貨幣證券交易、保證金交易、場外交易（OTC）以及新的市場數據產品，最終甚至可以與監管機構合作，將現有證券產品代幣化。

美國時間周一晚間，比特幣一度飆漲 9%，目前報價 7360 美元。而如今 Coinbase「擺烏龍」，比特幣的漲勢也暫時消停。

Coinbase 去年營收超過 10 億美元，收入主要來自交易收入，費率一般在 0.25%-1% 之間。在去年的感恩節到聖誕節期間，比特幣在最高位劇烈波動時，交易所收入大幅上漲。

Coinbase 成立於 2012 年，在 2015 年成為美國第一家持有正規牌照的比特幣交易所。去年公司規模擴大了一倍，約有 200 名員工。

2017 年 8 月完成 1 億美元的 D 輪融資後，Coinbase 估值達到 16 億美元，成為比特幣領域首個獨角獸企業。