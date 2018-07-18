比特幣暴漲 到底發生了什麼？

在 7000 美元下方徘徊一個多月後，比特幣一夜間突然暴漲近 10%，讓所有人都蒙圈了。

CoinMarketCap 數據顯示，台北時間今日凌晨 1:30 左右開始，比特幣價格突然直線躥升，在不到一小時時間內大漲約 600 美元至 7390 美元附近。截至目前，比特幣價格報 7321 美元，24 小時漲幅超過 9%。

這是 6 月 8 日以來比特幣首次重新回到 7000 美元上方，在這一「幣王」的帶領下，數位貨幣集體暴動，CoinMarketCap 統計的市值最大的 100 種數位貨幣幾乎全線上漲，過去 24 小時內以太幣漲近 5%，瑞波幣漲 6.7%，比特幣現金漲 6.6%，EOS 漲近 10%。

和過去消息面推動價格瞬間暴漲不同的是，這一次數位貨幣的集體大漲的背後沒有任何新的利多因素。幣圈狂歡，分析師蒙圈。因此，不少人開始將目光瞄向了技術面因素。

彭博援引 Digital Asset Research 分析師 Lucas Nuzzi 表示，目前並未看到觸發這一波暴漲的直接因素，不過在一些交易人士看來，比特幣正在形成頭肩底形態，而且交易量也有大幅上升，這可能是背後原因。

在 CNBC 報導中，BKCM 公司 CEO Brian Kelly 也提到，比特幣這一波暴漲的支撐因素來自技術面。他稱：

在過去三周中，6800 美元一直是強大的阻力位。我認為不少人過去據此做空，剛剛他們被打腫了臉。

雖然沒有直接誘因觸發比特幣凌晨暴動，但值得注意的是，頻遭監管加強、交易所被盜等利空消息襲擊的數位貨幣領域，近日獲得難得的喘息機會。不僅如此，一些雖然看上去算不上重大利多，但對於數位貨幣行業有利的消息，也在接連出現。

Coinbase 可提供證券化代幣交易服務

美國最大的數位貨幣公司之一 Coinbase 周一對彭博表示，美國證券交易委員會（SEC）和金融業監管局（FINRA）批准了 Coinbase 收購 Keystone Capital 等三家券商，這些交易將令 Coinbase 能夠提供被視作證券的數位貨幣，並將其業務置於聯邦監管之下。

Coinbase 目前提供的交易包括比特幣、萊特幣、以太幣和比特幣現金。上周五，該平台宣布，計劃添加幾種新幣種，包括 Cardano（ADA）、Basic Attention Token（BAT）、Stellar Lumens（XLM）、Zcash（ZEC）和 0x（ZRX）。

不過值得注意的是，彭博今晨 6:17 分的一篇新報導又表示，Coinbase 在郵件聲明中稱，關於 SEC 和 FINRA 批准其收購 Keystone 的說法是不準確的，因為批準的過程並不涉及 SEC。「對於 *（券商）控制權轉移的申請，SEC 的批准並不是必須。」

權威國際機構發聲

全球金融監管機構金融穩定委員會（FSB）在昨日發布的報告中稱，數位貨幣「目前對全球金融穩定並不構成實質風險」。

與此同時，FSB 還稱，計劃針對銀行和大型金融機構進行數位貨幣資產的監管。

全球最大資管表露興趣

上周日，不少媒體報導稱，全球最大資管公司貝萊德成立了一個工作組，以調研如何搭上比特幣及數位貨幣領域快速發展的便車。

Black Square Capital 分析師對此評論稱，貝萊德對數位貨幣資產進行探索並不算意外，不過對於數位貨幣市場來說無疑是一個利多。他稱：

作為世界最大資管公司，他們表露出的興趣可能會成為價格上行的催化劑，也將鼓勵其他資管公司開始認真研究投資數位貨幣領域，即便是那些採取相對保守策略的公司。

不過值得注意的是，在周一彭博電視採訪中，貝萊德 CEO Larry Fink 表示，他們的客戶對數位貨幣沒有任何興趣。他提到：

我不認為有任何客戶希望持有數位貨幣敞口。

我們有聽到任何一位客戶說「我需要參與這個領域」。

高盛將迎來新任 CEO

高盛昨日宣布，索羅門（David Solomon） 將於 10 月 1 日起擔任高盛 CEO，接替現任 CEO 貝蘭克梵。

索羅門現年 56 歲，1999 年作為合夥人加入高盛，管理槓桿融資團隊，2006 年成為投行部門聯席主管，2016 年被提拔為高盛聯席總裁。一年多後被任命為獨立總裁，明確了接班人身份。

上個月，索羅門曾表示，高盛再考慮進一步增加比特幣及數位貨幣相關的服務。

今年 4 月底，高盛高薪聘用了數位貨幣交易員 Justin Schmidt，希望能夠搭建起一個比特幣交易平台，可能他會帶領團隊在高盛推出一個加密貨幣交易櫃檯。高盛如果建成這個項目，將成為美國第一個創建比特幣交易平台的大型銀行。

華爾街傳奇人物入場

據多家媒體報導，Point72 資管公司創始人、華爾街傳奇對沖基金經理 Steven Cohen 投資了專注於數位貨幣的對沖基金 Autonomous Partners。

Autonomous Partners 由早期數位貨幣倡導者 Arianna Simpson 去年創建，Simpson 上周表示，該基金該還獲得了頂級風投 Union Square、Coinbase 首席執行官 Brian Armstrong 和 Craft Ventures 聯合創始人 David Sacks 的投資。

有意思的是，在今年播放的美劇《億萬》 (Billions) 第三季中，基於 Cohen 打造的劇中主角 Bobby Axelrod 曾數次使用數位貨幣，包括髮給員工的灰色獎勵，以及給予投資者的回報。