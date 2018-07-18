錢多實在花不掉 巴菲特終於要庫藏股了？

本周二，波克夏海瑟威公司在一份聲明中稱，根據董事會通過的一項新政策，如果公司董事長巴菲特和副董事長芒格都認為「股票庫藏股價低於公司的內在價值」時，那麼可以隨時進行股票庫藏股。

該公司還重申，股票庫藏股後不得讓公司現金持有量少於 200 億美元。並且在 8 月 3 日公布第第二季業績之前，公司不會根據這項新政策來進行股票庫藏股。

彭博評論認為，此次波克夏海瑟威公司修改了股票庫藏股的相關政策，不僅讓該公司更容易庫藏股其股票，也有助於巴菲特對公司愈 1000 億美元的現金進行投資部署。

路透援引 Check Capital Management Inc 總裁 Steven Check 表示，

「在波克夏海瑟威公司擁有大量現金，且股票定價偏低的環境下，（修改庫藏股政策）是件好事。」

2011 年 9 月，巴菲特認為旗下波克夏海瑟威公司的市值較為低廉，因此表示將出手在市場上進行股票庫藏股，但由於當時該公司規定庫藏股的價格上限為每股賬面價值的 110%，且庫藏股後公司現金持有量不少於 200 億美元，因此獲得的庫藏股機會較少。

2012 年 12 月，波克夏海瑟威公司宣布庫藏股了 12 億美元股票，成為了當時公司歷史上規模最大的一次股票庫藏股。同時，該公司公告稱，股票庫藏股價格的上限也提高到每股價值的 120%。

一直以來，巴菲特都在考慮進一步放寬股票庫藏股政策。在 2 月接受 CNBC 採訪時，他就曾表示，公司可能會對現有的庫藏股政策進行調整。不過，他也強調說，自己通常更喜歡庫藏股而不是發放股息。

在今年 5 月的股東大會上，巴菲特也對蘋果價值 1000 億美元的股票庫藏股計劃表示過贊同。同時宣稱基本不可能發放特別股息，只有公司決定現有資本不能被更有效利用時，才會尋求最佳的途徑來回饋股東。巴菲特相信伯克希爾股東的自我選擇能力，有相當大部分股東還是相信公司領導層會為股東謀福利。

波克夏海瑟威 A 類股周二收於 288500 美元，為 3 月 31 日 A 類股每股賬面價值的 1.37 倍。新政策公布後，B 類股盤後上漲近 1.5%

此外，巴菲特在 7 月 16 日將所持的 1.1867 萬股伯克希爾 A 類股轉化為 1780.05 萬股 B 類股。隨後，將其所持的 1770 萬股 B 類股捐贈給了 5 家慈善基金，所捐贈的股份當前價值為 34 億美元。