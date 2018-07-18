陸股再破2800大關 私募看好現在可買這兩大類股

自 6 月 27 日以來，中國股市已經在 2800 大關上演拉鋸戰，至今已「四下三上」，私募機構目前忙著尋找被市場錯殺的成長股，以及高現金流與高分紅且估值不貴的消費與公共事業類股，作為投入主力。

《上海證券報》報導，經歷先前大跌後，目前機構積極尋找前期跌深、被市場錯殺的高成長股。也有機構鍾情於在強現金流、高分紅且估值不貴的消費股和公用事業股。

近來部分成長股已經築底展開反彈，如訊息技術類股的全志科技、邦訊技術和奧維通信等個股漲幅均在 40% 以上；智慧型手機產業鏈中的歐菲科技和信維通信等個股漲幅均在 20% 以上；製造業類股的通產麗星和天華超淨等個股漲幅超過 30%。

儘管大盤在現階段反彈無力，但消費股和公用事業板塊相對抗跌，以機場類股為例，自 6 月 27 日以來，深圳機場漲幅超過 10 %，白雲機場漲幅超過 6%，上海機場漲幅超過 12%。食品飲料類股表現同樣亮眼，安井食品和廣州酒家等個股漲幅超過 30%。電力類股的龍頭股在此階段也基本以上漲或者微弱下跌走勢為主。

《新浪財經》報導，對於中國股市下半年展望，瑞銀證券中國首席策略分析師高挺表示，A 股從今年高點回調超過 20%，背後不單純反映第二季信用違約、資金面偏緊和去槓桿等利空反應，更顯示出市場對下半年經濟繼續走弱、而且是較大幅度向下的預期。

高挺認為，從數據來看，上述利空都是預期中的負面訊息，但從工業企業利潤和外匯儲備等重要數據來看，經濟基本面完全在預期之中，認為市場反應過度。

高挺表示，由於外部衝擊和中國房地產、PPP 和基建等投資下滑，A 股走向有一定的不確定性。但根據已掌握的國內基本面數據，排除情緒因素，看好下半年 A 股和 H 股都有超過 10% 的反彈空間，再考慮到對目前市場出現過度反應的修復，總體來看，看好 A 股將有 10-30% 的上漲空間，尤其以食品飲料、教育、醫療、旅遊等大消費類行業的業績確定性更高，優先推薦為下半年投資首選。