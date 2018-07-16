A股後市怎麼看？券商警告：小心半年報地雷不斷

A 股在連續七周走跌，累計跌幅近 14% 後，上週終於反彈，累計上漲 3.06%。針對 A 股後市，市場對近期走勢較為謹慎，儘管近期流動改善，但不看好短期反彈類股持續力道，更提醒投資人不要過度樂觀，反而要小心接下來的半年報行情可能地雷不斷。

《新浪財經》報導，近來 A 股開始進入半年報發布期，申萬策略對短期業績超過預期的週期股，中長期展望悲觀。認為這樣的格局對於反彈的有效開展並不利，因為沒有哪個反彈能在防禦板塊的帶動下走得很遠。

方正策略則認為，後續行業配置可關注兩條市場主線：一是自主可控領域，在貿易戰的背景下，中國更加重視核心技術的自主能力，政府的政策支持和採購力道將加大，細分行業包括軟體、晶片、半導體、高精密度機床、醫療服務和器械等；二是估值與業績相對匹配的行業，尤其接下來密集公佈半年報的食品飲料、石化、建材、鋼鐵等行業。

海通証券則認為，在政策開始微調，可望出現季節性偏鬆，以及股市對中美貿易戰已充分反應，暫時進入空窗期下，有望看到短期反彈，看好短期反彈期成長股，建議可配置消費類股。

國金策略提醒，目前市場仍有很大的不確定性，不建議投資人過多佈局這輪大跌後的反彈，並提醒在去槓桿、去產能及多數企業融資難、融資貴的前提下，A 股半年報業績較難找出大幅超乎市場預期的子行業，反而要小心今年上市公司業績「地雷」不斷。

《証券時報》報導，回顧 A 股歷史，上證指數出現過 7 次連續七周下跌的情況。最慘的是 2008 年 5 月 19 日開始的七周連跌累計跌幅高達 26.33%，2005 年 4 月 11 日開始的累計跌幅達 18.81%，2001 年 7 月 23 日起累計跌幅達 17.01%。

從反彈幅度來看，先前 4 次上證指數連跌七周後反彈幅度都比較小。只有 2005 年 4 月 11 日、2008 年 5 月 19 日兩次連跌七周後反彈幅度較大，前者反彈了 9.34%，後者反彈了 6.99%。值得注意的是，2005 年 4 月 11 日開始的上証指數連跌七周後，A 股正式來到歷史大底 998 點，之後啟動兩年翻五倍的牛市行情。

仔細觀察，近來主力資金淨流入居前股大多前期出現較大調整，如格力電器，目前股價較歷史高點回檔幅度在 20% 以上，且仍在 60 日均線以下運行。元器件龍頭京東方 A 最新股價較年內高點回檔幅度在 45% 以上，工商銀行最新股價較歷史高點回檔幅度在 28% 以上。