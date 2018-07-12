〈分析〉現在該考慮投資中國嗎？5大理由A股仍具吸引力

中國過去幾十年的增長軌跡令人印象深刻。但一些投資人擔心，這種高速成長已經難以持續，不僅目前成長速度已經放緩，後續還有貿易戰的威脅。

不過，《ETF Trends》作家 Eric Dutram 提出 5 大理由，認為中國實質上仍具有吸引力，特別對長期投資有利，這些有利因素的影響更勝過了負面因素。

太大而無法忽視

之所以一定要觀察中國的最重要因素，在於它已成長為一股不可忽視的經濟力量。中國從千禧年以來的強勢崛起，最能說明這一點。自 2000 年之後，中國經濟成長了 9 倍。

中國 GDP 占全球比較

中國現在是世界第 2 大經濟體，占全球經濟總量的 15%。對比 2017 年及 2000 年中國 GDP 的重大變化，說明中國已經成為一個強大的經濟競爭對手。

一帶一路

一帶一路對全球經濟格局的影響，不太可能在短時間消失。中國不僅經濟健康成長，並希望利用「一帶一路」計畫，進一步擴大影響力。

理論上來說，一帶一路不僅在加強中國與亞洲多數地區的經濟關係，更有助拓展至非洲及歐洲。現在，中國在全球已經是 124 個國家第一大貿易夥伴，藉由一帶一路的實現，更有助深化中國與這些國家的貿易關係。

A 股納入與 MSCI

當前可以考慮對中國投資，一大因素就是中國 A 股獲得 MSCI 納入相關指數，這是高達 6 兆美元投資的基準指數，將可使大量被動基金將資金放入 A 股市場。

市場預估，一旦納入步驟完成，將有超過 4000 億美元進入 A 股。這不僅有助於進一步實現中國市場的全球化，另一方面來看，外國投資人在選擇投資標的時，A 股的投資也變得更為重要。

投資的多樣化

除了獲利的潛力之外，中國市場，尤其是 A 股，為投資人提供了難以置信的多元化潛力。主要原因在於，主要的中國基準股市，如滬深 300，和全球市場之間的相關性非常低。

滬深 300 與其他指數相關程度低

滬深 300 與標準普爾 500 指數的相關性不足 10%，與全球新興市場基準的相關性，也只有 35.5%。因此，即使是要投資新興市場，基於中國市場的相關程度不高，在考慮多樣化時，就會是一個特別的考量因素。

雖然隨著市場變得更加開放，中國與新與市場的相關程度可能上升，但中國仍然是一個非常獨特的市場，擁有自己的經濟和人口驅動因素，這有助讓未來幾年的相關性依然不會太高。

巴菲特指標

雖然這些因素聽起來很棒，但如果估值不合理，這並不意味著什麼。幸運的是，中國股市如果以「巴菲特指標」來評估，估值仍相當合理。

巴菲特指標比較

巴菲特指標透過用股市總市值和 GNP 的比值，可作為判斷整體股市是否過高或是過低的標準。指標在 75%-90% 為合理的區間，超過 120% 則為股市遭到高估。

由這個角度看，中國股市的估值不僅相對於美國便宜，即使是相對於全球表現，也仍較低。這說明，至少在這個指標上，中國證券市場並未被高估。

底線

許多投資人關注短線，由這個角度，投資中國確實有許多隱憂。但由長線來看，中國投資的未來似乎是光明的。

在上述因素中，一帶一路這類計畫可能會推展持續數十年，而 A 股納 MSCI，也會需要多年來完成。這表示，支持中國牛市的許多趨勢，預計仍會持續一段時間。