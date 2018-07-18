〈財報〉嬌生第2季財報強勁 靠藥物彌補消費品的不足

嬌生 Johnson & Johnson (JNJ-US) 週二 (17 日) 公布第 2 季度財報。儘管關節炎藥物 Remicade 銷量急劇下降，但整體藥品銷售仍飆升 20%，使利潤優於預期，股價上漲超過 4%。

週二嬌生股價上漲 3.54% 來到 129.11 美元。

嬌生股價日線趨勢圖

嬌生表示，其滑石粉產品會導致癌症一案有望勝訴。目前該公司為被告，被求償 46.9 億美元。執行長 Alex Gorsky 與分析師的電話會議上表示，相信有多種理由可以推翻陪審團的判決，最終情況將會逆轉。

Morningstar 分析師 Damien Conover 提到，預計嬌生將積極打擊這些訴訟，最終的相關支付費用不會對估值產生重大影響。

Gorsky 承認其消費品部門和部分醫療設備的銷售成長令人失望，但新藥和正在開發中的藥物能使公司在未來許多年內享有更傑出的營收。

作為第 1 家報告第 2 季度業績的主要製藥商，Gorsky 也提到了近期為降低美國消費者處方藥成本而加劇的政治壓力。公司表示，在退稅和折扣後，今年藥品的整體淨價將下降約 4.5%，但沒有明確說明降低藥品的定價。

嬌生調整了 2018 年的盈利預測，現在預計每股 EPS 為 8.07 美元至 8.17 美元，高於先前的 8.00 美元至 8.20 美元。

第 2 季財報顯示：

每股純益 EPS 為 2.10 美元，超過分析師平均預期的 2.07 美元。

淨收益從去年同期的 38.3 億美元上升至 39.5 億美元。

總營收成長 10.6% 至 208.3 億美元，超過分析師預估的 203.9 億美元。

在藥物營收方面，乾癬藥物 Stelara 的銷售額成長了 36%，達到 13.4 億美元。前列腺癌藥物 Zytiga 的銷售額成長了 63%，達到 9.09 億美元。該公司表示，預計今年 Zytiga 不會有學名藥的競爭。

癌症藥物 Darzalex 和 Imbruvica 的銷售額也實現了雙位數的高成長，超過了華爾街預測，銷售額分別為 5.11 億美元和 6.2 億美元。

新的乾癬藥 Tremfya 銷量強勁，營收達 1.26 億美元，高於分析師估計的 7000 萬美元。

面對更便宜的學名藥競爭，Remicade 的銷售額下降 13.7% 至 9.18 億美元。

由於美元走強，嬌生將全年銷售預估從 810 億美元至 818 億美元，下調至 805 億美元至 813 億美元。