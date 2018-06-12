緊追美敦力、嬌生 波士頓科技合併傳聞拉升股價

醫療器材商波士頓科技 (BSX-US) 因有望被醫療器材商 Stryker (SYK-US) 併購，股價週一 (11 日) 大幅上漲 7.42% 至 34.32 美元，而 Stryker 股價則是下跌 5.12% 至 169.78 美元。

波士頓科技股價日線趨勢圖

此消息由《華爾街日報》搶先公布，但兩間企業均不對外做評論。美國醫療器材行業近期一直在為鞏固市場份額而合併，以提升對醫院和診所的銷量。

波士頓科技主力生產心臟器械，如心律調節器和支架等產品，市值約 500 億美元。Stryker 市值約 650 億美元，主力生產骨科產品如膝蓋和骨盆的義肢等。

富國證券 (WFC-US) 分析師 Lawrence Biegelsen 表示，如併購案成真，新公司市值將成為逾 1100 億美元的企業，將成為全球第 3 大，緊追美敦力 Medtronic (MDT-US) 和嬌生 Johnson & Johnson (JNJ-US)。同時，這項合併給予的產品線廣度也較大，重疊較少，產品線將觸及心臟病、整形外科手術用品、神經科學等。

在心臟醫療產品線上，美敦力為一哥，而 Edwards Lifesciences 及波士頓科技則稍微落後。Stryker 在骨科產品方面目前則處領先地位。

許多較大的競爭對手近年來也執行了大規模的併購，如去年的亞培 Abbott Laboratories (ABT-US) 以約 250 億美元的價格收購了心臟設備的 St. Jude，爾後又以約 50 億美元併購了醫療測試和診斷供應商 Alere。美敦力也在 2015 年砸下 430 億美元併吞了外科產品商 Covidien。