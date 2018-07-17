IMF的嚴肅警告：小心資產價格的「突然調整」

IMF 昨日表示，全球貿易形勢越發緊張，經濟穩步增長的時代已步入尾聲，未來全球的經濟發展將越來越不平衡。

7 月，IMF 發布最新的《世界經濟展望》報告，報告維持今年全球經濟 3.9% 的增長預期不變，但降低了多國的預期增速。

IMF 研究部門主管 Maurice Obstfeld 警告，全球市場「危機四伏」，小心資產價格會「突然調整」。

下調多國增速預期

IMF 在報告中預計，由於減稅政策的實施，今年美國經濟增速將從去年的 2.3% 上升至 2.9%，但如果貿易戰影響較大，增長將受到損害。

如果當前貿易政策威脅成為現實，企業信心由此下降，到 2020 年，全球產出可能較目前預測水平低約 0.5 個百分點。

基於美國的財政刺激對經濟的帶動，IMF 保持對其增速預期，但德國、法國等歐元區國家、英國以及日本的預測增速。

在新興市場經濟體中，IMF 下調了印度、巴西和阿根廷的預期，一些石油出口國前景增強。

另外中期來看，IMF 下調了對發達經濟體以及某些商品出口國的增速預期，Obstfeld 稱這些國家需要立即推動改革，提高經濟發展潛力，善用財政支持與貨幣政策，將通膨預期保持在目標水平。

資產價格可能驟降

和往常一樣，IMF 認為聯準會政策是全球金融市場運行的核心。強勁就業數據和通膨預期決定了未來兩年內聯準會升息步伐加快，與其他發達經濟體相比，貨幣政策更加收緊，美元繼續走強。如果聯準會比預期中更快收緊貨幣政策，那麼全球更多的國家金融市場會遭受更大壓力。

相比於聯準會較確定而顯著的預期，貿易局勢緊張使資產價格面臨巨大風險是近期全球經濟遭到的威脅，而且容易被忽略。Obstfeld 指出，全球金融市場在風險面前似乎過於自滿。

多國股市估值偏高，利差縮窄。但同時公共和私人部門負債水平高導致了大範圍的脆弱性。

全球資產價值無疑被普遍高估了，一方面由寬鬆的金融市場環境導致，另一方面是因為很多國家還沒意識到全球經濟增速下行的風險。

一旦經濟增速和企業盈利低於預期甚至停滯，資產價格面臨驟變。

報告還指出，發達經濟體一些市場的價格處於高位，波動性較低，但貿易矛盾和衝突加劇、地緣政治問題以及不斷增加的政治不確定性，都有可能改變現在的市場情況。