95億歐元？谷歌下周恐再接歐盟創紀錄罰單

自去年 6 月慘遭歐盟罰了一筆巨款之後，科技巨頭谷歌或將再次接到創紀錄罰單。

英國《每日電訊報》援引知情人士消息稱，因使用安卓系統鞏固其搜尋業務，谷歌或將在下周二或周三迎來歐盟的巨額罰款，具體金額或將使此前收到的 24 億歐元罰單黯然失色。但知情人士也表示，罰款也有可能推遲到下周，在布魯塞爾夏休之前到來。

在此之前，歐盟委員會反壟斷調查專員 Margrethe Vestager 已經對谷歌進行了長達 3 年的調查，原因在於該公司涉嫌非法迫使智慧型手機製造商安裝其應用程序：

谷歌免費向手機製造商提供安卓軟體，但將軟體與「排他性協議」捆綁。如果手機製造商想要使用 Google Play 應用商店，就必須安裝谷歌的瀏覽器和搜尋引擎。

《每日電訊報》稱，歐盟委員會有權對谷歌處以占其母公司 Alphabet 年度營業額 10% 的罰款，具體金額可達 95 億歐元。

去年 6 月，在經歷長達七年的調查後，歐盟向谷歌開出創紀錄的 24.2 億歐元反壟斷罰金，並暗示未來將加大力度調查谷歌。

歐盟官員認為，谷歌違反競爭監管規定，利用其在網上搜尋領域近乎壟斷的地位，不公平地把客戶引向谷歌購物搜尋服務 Google Shopping。他們開出的罰金是歐盟上次對一家公司單筆罰單最高記錄的兩倍。上次記錄是 2009 年開給英特爾的 11 億歐元。

歐盟委員會反壟斷事務專員 Vestager 限期 90 天，要求谷歌找到方法給予小競爭對手平等待遇。歐盟將在未來五年監督谷歌，若谷歌未遵守要求採取公平措施，可能強制追加罰款，日均追加罰金最高可達 Alphabet 去年日均全球營業收入的 5%。去年 Alphabet 全球營業收入合計 900 億歐元。

今年 6 月初，英國《金融時報》曾援引知情人士報導，因谷歌濫用其在安卓手機操作系統的領導地位，Margrethe Vestager 將在幾周內做出裁決，對谷歌進行罰款。具體的罰款金額尚不明確，但該委員會有權處以高達 110 億美元的罰款。

Alphabet 去年曾警告投資者，歐盟調查產生的罰款可能會在 2018 年到來。此前，該公司因濫用在搜尋中的領導地位被罰款 27 億美元。

『新聞來源／華爾街見聞』