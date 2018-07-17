交通運輸部部長：努力將雄安新區打造成為交通強國建設先行區

據交通運輸部網站7月17日消息，7月17日，京津冀暨雄安新區交通建設領導小組召開會議。交通運輸部部長李小鵬強調，集中力量、夯實舉措，推動京津冀交通一體化率先突破取得更大成效，努力將雄安新區打造成為交通強國建設的先行區。

李小鵬指出，新時代推進京津冀交通一體化和雄安新區綜合交通運輸體係建設，進一步深刻認識領會京津冀暨雄安新區交通建設在服務疏解北京非首都功能疏解、支撐服務區域協調發展、打造高質量發展樣板等方面的重大意義和深刻内涵。

李小鵬強調，當前，京津冀交通一體化率先突破已進入“縱深推進”關鍵階段，要緊緊圍繞京津冀協同發展“五個新突破”要求，進一步集中攻堅，推動取得更大成效。一是在支撐服務疏解北京非首都功能上集中攻堅，著力治理北京交通“大城市病”，高水平規劃建設北京城市副中心交通體係，加快完善冬奧會等重大活動的交通支撐保障體係。二是在支撐服務國家重大戰略實施上集中攻堅，服務扶貧脫貧攻堅和鄉村振興戰略，深入推進京津冀及週邊地區交通大氣污染防治，堅決防範和化解地方政府債務風險，加快運輸結構優化調整。三是在推進京津冀三地的交通深度融合和協調發展上集中攻堅，加強三地交通設施統籌佈局，全面推進三地運輸組織一體銜接，統籌推動三地交通服務水平協調提升，深入推進交通治理體係的協同聯動。

李小鵬強調，要按照高質量發展要求，以釘釘子精神抓好《綱要》工作落實，將雄安新區打造成為交通強國建設的先行區。一是在建設快速便捷的區域綜合交通網絡上狠下功夫，確保如期完成雄安新區對外骨幹交通路網建設目標。二是在構建便捷安全綠色智能的區内交通體係上狠下功夫，遴選出一批有條件先行啓動的交通任務，抓緊推進落實，實現早期收獲。三是在綜合交通運輸體係支持政策創新上狠下功夫，深化“放管服”改革，優化完善投融資政策，大力推進交通試點項目建設，著力推進人力資源平台建設。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)