彩虹新能源(00438-HK)：彩虹正性光刻膠項目投產

彩虹新能源(00438-HK)公佈，2018年7月17日，公司在陝西省鹹陽市舉行彩虹正性光刻膠項目投產暨戰略合作會談備忘錄簽字儀式。鹹陽市副市長張小平、默克中國總裁兼高性能材料中國區董事總經理安高博(AllanGabor)、公司及彩虹集團有限公司董事長司雲聰、彩虹集團總經理陳忠國以及政府相關部門領導、客戶代表等參加了儀式。

公告稱，彩虹正性光刻膠項目投資人民幣5800萬元，引進德國MerckKGaA正性光刻膠生產技術和生產線，年產液晶正性光刻膠1800噸，預期年銷售額人民幣1.44億元，產能位居國内前列。該項目的建成投產既是公司優化產業結構的戰略舉措，也是中國平板顯示產業供給側改革的重要一環，增強了公司在電子材料領域的產業實力，同時也為公司與德國MerckKGaA的進一步合作奠定了堅實基礎。

此外，本次彩虹正性光刻膠項目正式投產，表明公司積極佈局併大力發展新材料產業，同時積極深化與德國MerckKGaA更廣泛的合作，讓新材料業務成為公司持續發展的新動力和利潤增長點。

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