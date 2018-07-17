〈VHQ五年計畫〉中國電影後製成長空間可期 拚5年後市佔率達1成

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803-TW) 今年將在中國啟動第二個 5 年計畫，董事長劉國華表示，近幾年在中國市場佈局有成，市場成長空間仍可期，往後 5 年，每年在中國電影後製市佔率可望以 1.5％-2% 速度成長，5 年後市佔率可望達到 1 成，屆時營收也將翻上好幾倍。

VHQ 目前廣告後製業務營收占比達 3 成、電影與電視劇後製營收占比約 7 成，由於 VHQ 目前主要市場為中國與東南亞，劉國華表示，以中國市場來說，網劇、網大與電影後製業務營收占比就高達 9 成，目前在中國同業有幾家，但沒有一家在公司人數規模、技術與作品質量可與 VHQ 相匹敵，VHQ 可說是中國同質性後製公司裡最具規模者。

劉國華表示，雖然許多好萊塢電影公司都曾找上 VHQ，詢問接單後製加工電影的意願，但 VHQ 不願做低階的後製作品，因此目前只接中國電影的後製項目，近幾年在中國市場佈局有成，越來越了解中國市場需求，特效設計與溝通上也更加順暢，且中國市場成長空間仍可期，沒有必要在現階段走入好萊塢市場。

目前 VHQ 電影後製業務在中國市佔率約 2%，劉國華認為，往後 5 年每年可望以 1.5％至 2% 的速度成長，5 年後在中國市場電影後製業務市佔率有機會攀升至 1 成，且若未來市佔率達到 1 成，營收可望翻上好幾倍。

而為因應 VHQ 的第二個中國 5 年計畫，今年也將持續擴增北京後製團隊規模，劉國華表示，目前北京團隊約 400 人、東南亞團隊 200 人，但北京團隊人數將持續擴增，預估明年底前可望翻倍達到近 800 人。