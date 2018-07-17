〈VHQ五年計畫〉5年中國後製營收目標再成長5倍 今年將再發動併購或策略合作

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803-TW) 佈局中國影視後製特效市場有成，董事長劉國華表示，今年將啟動第二個中國 5 年計畫，目標 5 年內中國影像後製業務營收再成長 5 倍，今年也將尋求併購或策略聯盟合作，併購目標著眼可帶來高附加價值的內容製作公司，併購標的必須符合營運穩健、公司獲利等三大要素。

劉國華表示，從 2013 年切入中國電影後製業務後，到去年底為止，整體中國電影後製特效業務已大幅成長 5 倍，今年起將啟動第二個中國 5 年計畫，包括提升北京子公司持股達 100%、擴大北京後製團隊規模、收購木星時代 70% 股權等，並尋求其他併購或策略聯盟合作機會，目標 5 年內中國影像後製業務再成長 5 倍。

VHQ 今年繼電影與網劇後，開始進軍電視劇後製市場，預計第 3 季完成收購木星時代 7 成股權，就可開始挹注營收獲利。劉國華表示，木星時代將以前期的劇本開發及撰寫、創意策畫、規劃統包等業務為主，可與 VHQ 後製業務形成良好互補，木星時代目前在手電視劇為 2 部，透過此收購案，除將提高公司在後製特效業務的份額，也拉長訂單能見度。

展望今年，劉國華表示，VHQ 目前在手訂單無虞，且多為科幻及古裝類大型作品，訂單能見度已至 2019 年上半年，而收購木星時代的收益，可望於第 3 季起貢獻營收獲利，效益也可望於下半年逐步顯現，下半年營運表現可望優於去年同期，而全年營收與獲利表現均可望優於去年。

此外，劉國華表示，今年也將持續進行電影投資業務，並投入網路劇及電視劇股權投資業務，以提升整體獲利，另一方面，也將持續拓展後製團隊規模，尋求其他併購或策略聯盟等合作機會，他並強調，併購標的必須符合營運穩健、公司獲利、團隊要有經驗與市場等要素，目標著眼可帶來高附加價值的內容製作公司。

不過，對於先前曾提及有意願切入的遊戲特效領域，劉國華則說，VHQ 遊戲部分目前只有做宣傳廣告業務，客戶包括網易與完美世界等，但還不算真正切入，由於目前遊戲特效需求不如電影、廣告與網劇、網大來得高，且目前人手有限，要切入內容特效得待明年再找時機，目前專注於將電影、電視劇與廣告等既有業務做好。