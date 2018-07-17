〈M17 三週年〉IPO卡關是後台問題 擬3週內下市

M17 集團日前在紐約證交所 IPO 卡關，決定暫緩上市。M17 今天表示，IPO 問題主要是因為後台系統問題，最近 3 個月內沒有海外掛牌計畫，預計 2 至 3 週內 M17 將會從紐約證交所下市。

市場關心 M17 後續海外掛牌進展，母公司 M17 Entertainment 集團財務長顧尚修今天表示，最近 3 個月內沒有再上市計劃，未來如果 17 Media 要再上市，首選仍然是已經送件申請核可過的美國紐約證交所，如果要在香港上市，時程可能要到 2019 年 6 月左右，日本則可能在 2019 年底、2020 年初。

M17 集團原先預計 6 月 7 日在紐約證交所掛牌上市，成為近年來首家赴美掛牌的台灣新創公司，不過因為部分原因，沒有辦法完成交易，母公司 M17 Entertainment 集團財務長顧尚修今天表示，當初上市不順主要是後台問題，預估 2 至 3 週內會下市，目前資金尚可供 M17 Entertainment 營運 2 至 3 年。

M17 集團原先預計 6 月 7 日在紐約證交所掛牌上市，成為近年來首家赴美掛牌的台灣新創公司，首次公開發行 751.1 萬股美國存託股票 (ADS)，定價為每股 8 美元，預計將募資 6010 萬美元 (約新台幣 18 億元)。

不過，M17 在 7 日掛牌上市後，還未完成任何交易，M17 決定暫緩在紐約證券交易所上市的計畫，且已有新一輪投資者加入私人融資，將挹注 3500 萬美元資金，支持營運與業務成長，並拓展至日本與其他區域性市場。