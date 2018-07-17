市場關注鮑威爾國會作證 美元走軟金價揚

美國聯準會 (Fed) 主席鮑威爾將赴國會作證，市場密切關注，今 (17) 日美元走軟，金價上揚。

格林威治時間週二上午 7 點 23 分，黃金現貨上漲 0.25%，至每盎司 1243.18 美元；紐約商品期貨交易所 (COMEX)8 月交割的黃金期貨上漲 0.3%，至每盎司 1243.20 美元。

同一時間，白銀上漲 0.4%，至每盎司 15.80 美元；鉑金上漲 0.1%，至每盎司 822.74 美元；鈀金上漲 0.2%，至 919 美元。

鮑威爾週二、週三，將赴國會，就經濟和貨幣政策作證。

外界預期，鮑威爾可能重申 Fed 採行緊縮貨幣政策的立場；而投資人所關心的，則是鮑威爾對貿易情勢的看法。

關於金價前景，Goldmoney 研究主管 Alasdair Macleod 表示，金價有機會回升至每盎司 1300 美元。

摩根大通報告指出，金價可望於今年第 3 季，攀上每盎司 1400 美元，但仍須注意美元進一步上漲的風險。

台北時間週二晚間 6 點 28 分，CNBC 數據顯示，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY)，下跌 0.10%，至 94.42。

在此同時，黃金現貨上漲 0.19%，至每盎司 1242.41 美元；紐約商品期貨交易所 (COMEX)8 月交割的黃金期貨漲逾 0.25%，至每盎司 1242.90 美元。