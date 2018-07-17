〈漢達法說〉興櫃2年交出獲利成績單 拉長新藥銷售時間為IPO鋪路

漢達生技 (6620-TW) 2016 年登興櫃以來，已連 2 年交出獲利成績單，不過在 2017 年下半年決定自發展學名藥轉型為 505(b)(2) 新藥研發。漢達認為，505(b)(2) 新藥研發較學名藥生產節省更多時間及財務成本，一旦核准上市，市場專賣期間可達 3 至 7 年，遠高於學名藥的 180 天，公司將可獲得穩定營收及獲利，未來將朝 IPO 方向前進。

漢達生技 2017 年營收為 5.38 億元，稅後純益 2.93 億元、每股純益 2.81 元，2016 年稅後純益為 285.97 億、每股純益為 0.29 元，漢達自 2014 年成立、2016 年登興櫃，連 2 年交出獲利成績單，董事長劉芳宇指出，要讓公司持續成長，對股東有所交代，必須在台灣站穩腳跟，IPO 將是方向之一。

漢達生技股東成分多元，其中包括美國上市製劑生產廠 Catalent、美國醫藥研發及銷售公司 Cary Pharma ，以及中國大陸復星醫藥，台灣的東生華製藥 (8432-TW) 及中華開發金控，合計持股占 8 成以上。

漢達生技原本從學名藥開始進行生技事業，2017 年決定轉型研發 505(b)(2) 新藥，漢達指出，雖然學名藥有 180 天的獨賣權，不過經過 180 天後其他廠商都可以加入競爭，整體削價及競爭者過多等市況，遠比漢達當初預估還要糟糕，因此決定轉向 505(b)(2) 新藥研發。

漢達生技指出，雖然 505(b)(2) 屬於新藥研發，不過主要成分是利用已經上市的核准藥物，透過新劑型、新給藥方式或是複方內容等，增加藥物的有效性、安全性後，再申請核准上市。

漢達表示， 505(b)(2) 新藥可透過較簡易的程序取得臨床數據，所以在研發時程及費用等成本都較重新開發新藥來得低，並受到專利保護，市場專賣期間可提高為 3 至 7 年，相較於學名藥的 180 天更為長期穩定，可望為漢達帶來更穩定的獲利。

漢達總經理宋國峻表示，除了維持上櫃前應有的獲利表現外，也期待能夠獲得經濟部工業局認可，以科技類事業申請上櫃，相信轉型對股東及公司未來發展都是好的決定。