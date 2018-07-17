全球最大資管研究比特幣期貨投資 比特幣重回6600美元

據 Bitstamp 報價，比特幣周一美股早盤突破 6600 美元，創 7 月 10 日以來最高，日內漲超 4%。

在消息面上，據英國 Financial News 援引兩名知情人士稱，資產管理規模 6.3 兆美元的全球最大資管公司貝萊德（BlackRock）正在組建跨部門工作組，研究是否應進軍數位貨幣及區塊鏈相關的資產領域。關注重點是其競爭對手動向、對公司業務影響，以及是否應投資比特幣期貨。

報導稱，工作組中還包括位於紐約的跨資產投資策略師 Terry Simpson，或代表貝萊德對數位貨幣立場的 V 形反轉。華爾街見聞曾提到，去年 10 月貝萊德 CEO 芬克與摩根大通 CEO 戴蒙合力譴責比特幣等數位貨幣是「騙局」，因其匿名性淪為洗錢工具。

當時芬克還進一步稱，比特幣和其他數位貨幣遠不是機構投資者的「菜」，貝萊德沒有一個客戶有投資興趣。值得注意的是，芬克周一接受彭博社電視採訪時再度重申，貝萊德客戶對數位貨幣「興趣為零」，其管理的巨額資產沒有一分錢投資在比特幣、以太幣或其他數位貨幣。

不過芬克今日稱，貝萊德正在研究數位貨幣市場的表現，正在判斷其是否能「合法化」地作為現金替代物。當被問及是否需要準備好客戶想投資數位貨幣的那一天時，芬克表示「目前不需要」。彭博社注意到，芬克認為區塊鏈「非常令人激動」，可能有助於改善貝萊德的 Aladdin 風控系統、投資組合管理和交易業務等。

財經媒體 CNBC 表示，貝萊德從 2015 年就建立了研究數位貨幣和區塊鏈的工作組，Financial News 爆出的消息並不算「新聞」。貝萊德發言人也郵件回復媒體稱，與大部分金融機構一樣，貝萊德設有常規見面的工作組，成員從不同部門抽調而來。貝萊德關注區塊鏈很多年了，認為對市場參與者、清算、結算和簡化證券發行等方面存在潛力。

前巴克萊的全球數字金融部門高管 Simon Taylor 指出，成立工作組的消息本身不應被過多解讀，而是應看重這個工作組可能要做什麼。貝萊德所處的宏觀背景是，小型數位貨幣基金和大型買方機構正在逐漸建立起合作關係，這是機構資本進入數位貨幣領域的未來方向之一。

但行業專家相信，機構投資者介入數位貨幣領域的消息，有助於提振市場信心。eToro 高級分析師 Mati Greenspan 指出，大型金融機構的進軍顯然令人興奮，而且這個趨勢從去年 11 月起有強化跡象。另據財富雜誌上周報導，對沖基金大佬 Steve Cohen 投資了專注於加密資產的投資基金 Autonomous Partners，這些消息參與推漲了周末以來的數位貨幣價格。

除了比特幣周一漲超 4%，數位貨幣市值排名第二、三位的以太幣和瑞波幣分別漲 5% 和 4%。金融部落格 Zerohedge 發現，比特幣現金的漲幅也較為猛烈。時至今日，摩根大通、高盛、Fidelity、CME 等主流機構都開始介入數位貨幣市場，有分析指出，貝萊德尚缺乏買賣數位貨幣的基建系統。