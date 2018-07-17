難以捉摸的油價預測：未來每桶價格是250美元還是50美元？

油價週一突如其來的暴跌，出乎許多分析師預料之外，也說明油價預測的困難。主要原因之一，在於市場影響油價的因素，常出現意料之外的發展，讓原先的「價格劇本」只能重寫。

觀察近期不同機構的油價預期，最高有預測到每桶 250 美元，也有長期 50-60 美元的看法。這種南轅北轍的論點，其實奠基於不同的假設與前提上，一旦這些前提不成立，這些看法就可藏諸高閣，或直接作廢。

這項預測例如：

最糟情況—Hormuz 海峽關閉，油價飆至每桶 250 美元

這是俄羅斯 International Financial Center 專家 Vladimir Rojankovski 的看法。他表示，要是伊朗面對制裁實施報復，關閉 Hormuz 海峽的石油運輸，由於此海峽運輸超過全球海上石油量的 35%，油價將飆升至 160 美元。如果海峽關閉一個月或兩個月，將會引發市場恐慌，更進一步推升油價至 250 美元。

投資不足導致油價飆升至 150 美元

投資管理公司 SanfordC.Bernstein&Co. 認為，石油行業當前面臨投資不足，將使油價拉高到每桶 150 美元。分析師 Neil Beveridge 指出，近幾年石油公司為讓股東滿意，專注於取得回報，減少進一步投資。這種情況下帶來供應短缺，同時也導致油價飆升。

美伊衝突若引發軍事事件，油價或升至 100 美元

瑞典船運專家 Theo Matsopoulos 指出，若美國與伊朗因制裁問題陷入緊張，繼而引發波斯灣軍事衝突，恐導致石油供應嚴重中斷。即使 Hormuz 海峽未因此關閉，油價也會衝上 100 美元上方。

摩根士丹利：供應吃緊將推升布蘭特原油至 85 美元

摩根士丹利上週將布蘭特原油價格預期上調 7.50 美元，至每桶 85 美元。主因是美國對伊朗制裁的強硬立場，以及利比亞與安哥拉的動盪，造成供應下降，而俄羅斯和 OPEC 無法及時彌補這些短缺。

高盛長期以來一直看多油價，在美國對伊朗制裁，及中美貿易衝突下，高盛未改看多觀點。高盛近期指出，對石油的擔憂已經「超賣」，預計能源市場庫存會減少，造成價格走高，至每桶 80-85 美元。

巴克萊銀行上週稍微上調了原油價格預期，認為 2019 年 WTI 原油將平均升至每桶 65 美元，因伊朗和利比亞石油供應下降，造成石油市場收緊，明年布蘭特原油和 WTI 原油價格平均為每桶 71 美元 65 美元。

摩根大通上調油價預期，至每桶 70 美元，較先前高出 10 美元。他們認為，現在油價處相對高點，而今明兩年石油需求下降，將抑制油價上漲。

俄羅斯財政部：油價將經歷新的暴跌

俄羅斯財政部上週警告，如果油價一直維持每桶 50-60 美元上方，實際上高於長期均衡的水準，恐重演暴跌情景。主要帶來油價下跌的因素，包括美國釋放戰備存油、沙烏地阿拉伯、俄羅斯及美國生產過剩等原因。