陸打擊茶壺煉油廠逃稅 原油進口需求恐下滑

資訊供應商數據顯示，中國今年對原油的需求可能將減緩，主因為大陸整頓石油行業的逃稅問題，在稅收提升情況下，民營的「茶壺煉油廠」營收與利潤減少，將使它們降低煉油量，減少對原油需求。

大陸在 2015 年開始允許民營煉油廠進口原油，在過去 3 年，民營煉油廠對原油需求持續增長，目前約佔大陸原油進口的 1/5。

在大陸國有大型能源企業投訴地方煉油廠未誠實繳納稅收後，中國國家發展和改革委員於 2016 年 8 月開始整頓石油行業，並在今年 3 月 1 日公佈更嚴格的法案，此舉導致茶壺煉油廠無法再逃避繳納石油產品的消費稅，利潤因此嚴重受損。

在近期原油價格上揚與稅收提升情況下，民營煉油廠的利潤減低，甚至達到虧損情況，Zibo Longzong Information Group 數據指出，民營煉油廠在 5 月，每公噸煉油損失 45 美元，在 2016 年時，每公噸煉油的利潤達 135 美元，差距非常大。

因應利潤受損，一些茶壺煉油廠在今年 5 月和 6 月開始關閉廠房，進行維修，若市場條件持續維持不利情況，工廠可能持續維持關閉狀態。

民營煉油廠的原油進口需求估計將因此降低，從而影響中國整體的原油進口需求。根據 S&P Global Platts 數據，以去年來說，中國 85% 的原油進口成長，為來自民營煉油廠的進口需求。

S&P Global Platts 數據顯示，民營煉油廠的原油進口量，在上個月呈現 20 個月以來的新低水平。中國整體的 6 月原油進口量為每日 836 萬桶，比起 5 月每日 920 萬桶下滑 9%，為連續第二個月的需求下滑，並且為 2017 年 12 月以來的最低水平。

全球油價部份，利比亞恢復原油出口，且俄羅斯能源部長 Alexander Novak 表示，若全球石油市場面臨供應短缺問題，俄羅斯和其他主要石油生產國將考慮提生產量，週一油價因此走低。

WTI 原油期貨價格走勢

台灣時間 16 日上午 11 時許，9 月交割的布蘭特原油期貨下滑 0.54% 暫報 74.92 美元，WTI 原油期貨下跌 0.56% 暫報 69.56 美元。