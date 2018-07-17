【華冠投顧】加權指數區間整理、被動族群籌碼沈澱

一分鐘盤勢掃描：

#熱門股追蹤

2327 國巨：近期股價拉回整理，下跌的過程當中

量能同步放大，留意帶量跌破季線的現象

後續要觀察三天後，是否能重回季線之上



2049 上銀：上周五股價站回年之後，周一開高走低

量能也進一步放大，在現增案消息出現之後

股價跳空向下，目前半年線下彎，留意前方低點支撐



3443 創意：股價經整理多日後轉強，今天量能突破均量之上

是否能夠挑戰整理以來新高，仍須觀察後續量能是否維持

原則上，個股在年線整理許久，後續仍有機會表現



6456GIS-KY：股價在年線之下整理近一年，目前年線下彎

代表個股仍處於空方走勢，從年線扣抵的走勢來看

預期明年第一季才有機會表現。



3630 新鉅科：儘管中國丘鈦科技發佈利空、股價仍有表現

不過，7 月初的高檔套牢賣壓仍大，將形成上漲的阻力

留意明天量能是否跟上，以及跳空缺口是否能維持



# 台股盤勢分析：

大盤今天拉回到月線和年線附近，顯見盤勢仍弱

被動元件族群今天受國巨創低影響而修正

儘管如此，國巨的季線仍呈現上揚

跌破季線之後，仍有反彈的可能性

大盤橫向整理過程中，被動元件籌碼沈澱

等到半年線扣抵值在八月份走入低檔區

強勢族群才有機會重回多方趨勢

今天強勢族群有光學、板卡類股

由於大立光和玉晶光的營收表現不錯

若望帶動整體族群表現

而車用鏡頭在車用市場擴大的前提之下

後續將可能取代手機鏡頭成為主流

大立光是否切入車用市場

仍是產業的風向指標

比特幣跌深反彈之後，板卡族群也群起向上

這個族群多數回測半年線附近

短線跌深之後，買盤進場推升向上

不過短線反應之後，後續還要觀察量能是否跟上

AI 運算仍是產業主流，具實質 AI 營收的個股

才有機會走出波段成長的趨勢

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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