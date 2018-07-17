台股盤後─被動元件股拉回 蘋概股撐不住收跌38點

台股今 (17) 日在被動元件族群漲多拉回修正壓力下，國巨 (2327-TW) 一度跌破 900 元大關，盤中缺乏強勢主流股撐住大盤，終場加權股價指數以 10778.99 點作收，較昨日下跌 38.46 點，或 0.36%，成交值為萎縮為 1337.23 億元。

股王大立光 (3008-TW) 收盤也下跌，失守 5000 元大關，收盤股價報 4995 元，較昨日下跌 45 元，成交量萎縮為 411 張，權值股台積電 (2330-TW) 也以下跌作收，收盤報 221.5 元，較昨日下跌 2 元或 0.89%。

對於台股未來走勢，證券分析師黃漢成指出，台股今日因被動元件族群漲多拉回修正，盤中開始資金輪動，但大盤缺強勢主流類股引導資金，造成大盤指數下挫，而國巨守住 900 元大關，華新科 (2492-TW) 勉強收紅，顯示被動元件族群籌碼凌亂有待整理，目前台股多頭走勢不變，盤勢仍將震盪向上。

目前外資對台股態度仍觀望，黃漢成強調，台股將在明 (18) 日台指期結算後，有較明朗的多頭走勢。

證券分析師張陳浩則指出，台股大跌不易，今日集中市場加權股價指數守住月線 10763 之上，保守預估大盤將橫向整理，指數將維持在月線 10763 點與半年線 10870 點之間震盪。

台股集中市場加權股價指數今天早盤以 10802.75 點開出，最高 10818.84 點，最低為 10758.83 點，終場以 10778.99 點作收，較昨日下跌 38.46 點，或 0.36%，成交值為萎縮為 1337.23 億元。

台股類股中，包括鋼鐵、航運、金融保險、橡膠、通信網路、資訊服務等類股指數均走揚，而權值股中華電信 (2412-TW) 收紅，也對指數有挹注效果，讓指數跌幅收在 0.36%。