西太平洋銀行：美元升勢出現「裂縫」 但整體方向未變

美國聯準會主席鮑威爾 (Jerome Powell) 將出席國會聽證，市場聚焦關於升息步伐的線索。美元兌主要貨幣週二 (17 日) 下跌。西太平洋銀行 (Westpac) 最新的報告則認為，儘管美元升勢出線一些「裂縫」，但未構成實質趨勢改變。

Westpac 分析師重申，除了結算部分歐元空頭部位之外，他們仍堅持原本模型的主要押注，也就是看多美元、日圓及加元，看空澳元及紐幣。

Westpac 指出，美元的強勢，目前並未對經濟成長或通膨帶來嚴重阻礙，因此，美國政策制定者實際上沒有遇到太大的阻力。美元雖然短線有些技術上不利的指標，但整體格局並未改變。

Westpac 提出幾個觀察點。首先，由估值看，雖然美元自 4 月中以來升值 6%，但仍低於殖利率利差所暗示的水準。更進一步分析，納入相對增長、相對預算平衡及美國貿易條件等因素，模型運算的結果，截至今年第 2 季，美元指數仍比均衡水準低 10% 左右。

美元指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

不過若由全球經濟成長來看，Westpac 認為美元將不至於大漲。歐元區前景仍存謹慎，部分國家 PMI 已漸趨穩定，只是不如 2017 年的活力。中國的經濟成長將放緩，但整體全球經濟預計維持增長。由於美元常和全球經濟呈反向關係，也代表在當前環境下，美元的上漲潛力預計也有限制。

美元指數週二持平於 94.51，美元兌日圓升值 0.1%，至 1 美元兌 112.4 日圓，略低於 13 日所觸及的 6 個月高點 112.80。

以短期而言，市場關注美中貿易戰升級之下，是否影響 Fed 的緊縮政策前景。