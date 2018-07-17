大摩：美政府雙赤字問題 美元未來12個月將走弱

聯準會主席鮑威爾 (Jerome Powell) 將於 17 日前往國會作證，若其重申控制通膨以及穩定升息的立場，將使美元兌日圓升至近期高點。另一方面，摩根士丹利分析師認為，美國雙赤字問題，將導致美元未來 12 個月走弱。

《fxstreet》分析師指出，若鮑威爾淡化美中貿易戰對美國經濟的影響，美元兌日圓有望重回近期高點 112.80，甚至有可能達到 200 日均線的 113.24 水平。台灣時間 17 日上午 10 時許，美元兌日圓上升 0.12% 報 112.42。

美元兌日圓走勢

鮑威爾於國會的證詞，將成為美元近期走勢的關鍵，並為聯準會未來升息步伐提供線索，目前貨幣幾乎已為 9 月將進行升息而定價，《fxstreet》數據指出，目前市場認為有 85% 的機率，聯邦基金利率將在 9 月上調 1 碼至 2%-2.25% 區間。

另一方面，市場預測 12 月將進行升息的機率為 53%，若鮑威爾在國會提及對通膨攀升的擔憂，以及認為貿易戰的負面影響不如預期中劇烈，則升息的機率將大幅提升。在此情況下，美元兌日圓有望將升至 113.24 的水平。

同一時間，相對強弱指標 (RSI) 在 75 以上，偏向美元多頭。

美元兌日圓技術指標圖

然而，摩根士丹利的分析師對美元未來 12 個月的展望，該行指出，美國面臨雙赤字問題，從歷史走勢來看，這通常會使美元走弱，而決定美元強度的因素，也開始轉弱。

大摩指出，雙赤字問題和美元強度因素走弱將使美元下滑

摩根士丹利對美元未來 12 個月 (至 2019 年第 2 季) 的預測分成熊市情況、基本情況與牛市情況：

熊市 88

基本 96

牛市 101

歐元 / 美元

熊市 1.18

基本 1.24

牛市 1.30

英鎊 / 美元

熊市 1.32

基本 1.39

牛市 1.50

澳幣 / 美元

熊市 .67

基本 0.71

牛市 0.75

值得注意的是，摩根士丹利非常看空美元兌日圓，分析師指出，在 2018 年第 2 季，美債殖利率曲線持續趨平和資產呈現高波動狀態，使得日本投資者減低在海外投資的動力，資金重回以日元計價的資產應該會提供日圓支撐。