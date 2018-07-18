紐約匯市—鮑爾樂觀評估經濟 全球貿易紛爭應不致拖累升息 美元走漲

週二 (17 日) 交易，美元上漲，係因 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 樂觀評估美國經濟，並淡化當前全球貿易政策對進一步貨幣緊縮前景的衝擊。

投資者關注鮑爾對全球貿易的評論，以期看出是否有任何放緩升息的暗示，因此在鮑爾沒有在全球貿易議題上多加著墨時，分析師認為這就是買進美元的綠燈訊號。

鮑爾在其參議院銀行委員會預備講稿中提到，很難預料貿易政策的談判對美國經濟的衝擊程度。

他還提到美國經濟正處於「數年」的歧點上，目前就業市場仍強勁且通膨停留在 Fed 的 2% 目標附近。

紐約西太平洋銀行（Westpac Banking Corp）外匯策略主管 Richard Franulovich 認為，鮑爾的評論完全沒有一絲鴿派訊息，美國經濟狀況仍紮實，且他對前景非常樂觀，「全球的景象也紮實...... 他列了一大堆理由來說服你應該期待紮實的經濟成長。」

Capital Economics 美國經濟學家 Andrew Hunter 表示，Fed 主席鮑爾的樂觀語調意味著，貿易政策上的不確定性不會阻止 Fed 繼續升息。

ICE 美元指數上升 0.5% 至 94.961。今年迄今該指數漲幅 3.1%。

更廣泛的 WSJ 美元指數上升 0.4% 至 88.62。

針對貿易衝突這議題，鮑爾稱倘若分歧最後的結果是關稅下降，這將有助美國經濟，倘若因針鋒相對而導致關稅上升，就恐對美國成長有負面影響。

關於公債殖利率曲線扁平化的議題，鮑爾認為這更屬於央行官員的討論議題，他將該曲線視為中立利率的衡量標準。

雖然市場對中美貿易戰的擔憂縮限了美元今年漲幅，但仍沒有擊垮今年迄今美元紮實的表現。IMF 週一警告，貿易衝突因美國關稅行動而加劇且持續，這可能讓經濟復甦脫軌，並抑制中長期的成長前景。

其他主要貨幣週二交易僅在窄區內波動。

歐元兌美元下跌 0.42% 至 1.166 美元。

英鎊兌美元下跌 0.88% 至 1.3116 美元。報導稱，英國首相梅伊 (Theresa May) 因脫歐法案的措辭，國會上又出現分歧意見而再度面臨挑戰。

美元兌日圓上漲，自週一的 112.28 日圓上升至 112.86 日圓，觸及今年迄今的新高。

但摩根士丹利分析師 Hans Redeker 卻認為，美元兌日圓的上行趨勢有限。

與此同時，歐盟與日本週二簽署了一項自由貿易協議，讓歐元兌美元匯率推向自 5 月初以降的最高點，最終歐元兌日圓達 131.62 日圓，盤中高點達 131.99 日圓。