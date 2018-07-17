【華冠投顧】被動元件，矽晶圓，MOSFET等不給電，台股回測月線!



周一美股漲跌互見，油價重挫逾 3%，台股今日開低震盪走弱，指數全場幾乎都在平盤下，終場下跌 38 點，10778 點作收，跌破 10800 整數關卡，成交量 1340 億元，價跌量增格局。

台股開低跌破 10,800 點關卡，蘋概股熄火，台積電 (2330)，大立光(3008) 收黑，電子股產品價漲概念股重摔，包括被動元件，矽晶圓以及 MOSFET，國巨 (2327) 自 1310 元回檔至今來到 900 元保衛戰，其它禾伸堂 (3026)，華容(5328)，達方(5328)，智寶(2375) 等均下挫。矽晶圓的嘉晶 (3016)，漢磊(3707)，合晶(6182)，台勝科(3532) 及環球晶 (6488) 等股價均收黑。MOSFET 的富鼎 (8261) 昨日漲停今日重摔逾 9%，連帶杰力 (5299)，大中(6435)，尼克森(3317) 等股價由紅翻黑下跌均逾 4%。在盤面表現上強勢族群為挖礦股，因受惠貝萊德認真看待加密貨幣，比特幣價漲，相關股包括撼訊 (6150) 漲停，青雲 (5386)，映泰(2399)，創意(3443)，麗臺(2465) 及承啟 (2425) 等股價均逆勢收漲! 強勢個股方面: 新鉅科 (3630)，同致 (3552) 錩新 (2415)，大甲(2221)，矽瑪(3511)，金麗科(3228) 等。

台股站上季線後，因量能不足無法站穩季線而壓回整理，指數今天續跌回測月線 10763 位置支撐有守，接下來生技月登場，台指期明日結算，台積電週四 (19 日) 法說會，攸關大盤未來盤勢，為觀盤重點。

林驛銘

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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