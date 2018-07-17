台股盤前－美元強勢趨勢未遭破壞 外資續流出 短線大盤以盤為主

台股昨 (16) 日尾盤以台積電為首的多檔權值股大單殺尾，指數終場跌破季線 10834 點，收在當日最低點 10817.45 點。法人表示，雖然美元今晨走跌，但是強勢趨勢未被破壞，外資持續流出動作明顯，預期台股短線仍將陷入盤整，估在 10600 點至 10900 點之間來回震盪，除非國際股市走強，台股才有向上突破空間。

以三大法人昨天操作來看，自營商賣超 17.64 億元，投信買超 13.21 億元，外資及陸資賣超 38.06 億元，三大法人合計賣超 42.49 億元。而在台指期淨部位方面，外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 328 口至 35064 口。

美國銀行股價週一大幅上漲，拉抬了金融股，並帶動道瓊終場收高，但整體美股只有道瓊收高，道瓊工業平均指數收高 44.95 點或 0.18% 至 25064.36。Nasdaq 指數收低 20.26 點或 0.26% 至 7805.72。S&P 500 指數收低 2.88 點或 0.10% 至 2798.43。費城半導體指數收低 1.59 點或 0.12% 至 1339.24。

今天觀盤重點，不只美國金融股亮眼，新財長上任也為公股行庫帶來利多，財政部長蘇建榮昨日正式上任，針對金管會表達推動金融業整併的構想指出，未來公股銀行如經評估後，認為「公公併」可以提升綜效，財政部樂觀其成。

此外，印度是全球第三大智慧手機市場，印度官方盼鴻海在當地加碼投資，傳出鴻海選定馬哈拉什特拉邦的 JNPT 港口投資，並傳力邀鴻海董事長郭台銘下個月出席簽約活動。不過，鴻海昨天並未證實外電訊息，且因相關計畫仍未定案，實際情況仍待與印度官方進一步洽商。由於此消息目前尚不明朗，對鴻海股價影響如何也將備受矚目。

公開資訊觀測站資料顯示，緯創董事長林憲銘、總經理黃柏漙 6 月各買進自家股票 1145、1135 張，以 6 月緯創股價均價 22.85 元計算，總市價近 5500 萬元，時值蘋果新機拉貨、緯創股價回測低檔之際，兩人大買自家股，引起市場關注。

非蘋品牌手機廠衝刺中階機種，三星昨日宣布在台推出 Galaxy J8 搶市；諾基亞品牌授權廠 HMD 預訂下周一 (23 日) 發表 Nokia 6.1 Plus；小米下周三 (25 日) 也將舉行夏季新品發表，預料包括小米 8、紅米 6 等新機將亮相。隨著非蘋業者陸續推出新機，法人看好，有助大立光、晶技、富智康、友達等供應鏈營運。

整體來說，由於美元維持強勢，外資持續流出動作明顯，使得台股在經過 2 日強彈後，昨天後續買盤不濟，雖然美元今晨走跌，但是強勢趨勢未被破壞，此外，台積電即將在 19 日召開法人說明會，加上台積電現金股息即將發放，外資領到股息後會回頭買股還是匯出，也關乎指數未來發展方向，預期指數短線仍將陷入盤整，估在 10600 點至 10900 點之間來回震盪。