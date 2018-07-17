台股盤中－三王+被動元件軟腳 失10800點大關、回測月線

台股今 (17) 日開盤下跌 14.7 點，加權股價指數以 10802.75 點開出，不過隨著台積電、大立光、鴻海等三王疲弱，加上被動元件族群也表現不振，指數摔落 10800 點大關，回測月線。

台股各類股今天各自表態，電子權值股方面，台積電最低跌到 221 元，跌幅超過 1%，失守 5 日線，下探 10 日線；股王大立光第 2 季毛利、獲利傳出佳音，外資對後市抱持樂觀態度，早盤有小幅走揚，但盤中獲利了結賣壓湧出，最低一度打到 4980 元，呈現 5000 元保衛戰；鴻海也是小漲開出後，隨即摔落盤下狹幅震盪。

被動元件族群近來漲勢暫歇，其中龍頭廠國巨賣壓沉重，最低跌破 900 元大關，打到 896 元，跌幅超過 9%，拖累華新科、大毅、智寶等同步走軟；昨日另一強勢表現的 MOSFET 族群，富鼎、大中、尼克森等也漲多拉回，跌幅約 1% 至 2% 之間。

分析師表示，被動元件族群挾上半年營收、獲利表現亮麗，及漲價題材，為前波大漲主力，極短線恐成為法人、大股東及業內實戶等市場大戶等，以股換鈔避險的空方指標，在該族群短線未出現止跌或底部區訊號前，盤勢逢高之際宜以靜制動，持盈保泰。

上銀首次辦現金增資，引發賣老股認新股壓力，也拖累自動化股走勢。

不過盤面上，由 IC 設計股的聯發科逆勢撐盤，創意、世芯、創惟等都逆勢走揚，二極體的強茂、德微，主機板的華擎、青雲、映泰、承啟也都反彈強勁。

金融股也是撐盤要角，國泰金、富邦金、玉山金、元大金、台新金等都呈漲幅走勢。

整體來說，台股短線反彈挑戰頸線失利，目前上檔遇半年線及 10890 點反壓，在電子權值股及漲多的被動元件股軟腳之下，加權指數今天走跌，下探月線及 10750 點支撐，若要轉守為攻，仍需蘋概或龍頭股來扮演領頭羊。