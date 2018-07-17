【港股解碼】醫藥白馬股麗珠集團業績預增，估值空間有望繼續提升

近年來，“喝酒吃藥”行情在A股、港股蔚然成風，比如身處其中的貴州茅台（600519.CN）、五糧液（000858.CN）、古井貢（000596.CN）、恒瑞醫藥（600276.CN）、石藥集團（01093.HK）、康哲藥業（00867.HK），其股價走勢已不能僅僅用上漲來形容，大有“扶搖直上九萬里”的趨勢。而在這波行情中，我們留意到二線白馬醫藥股麗珠集團（000513.CN）/麗珠醫藥(01513.HK）也非常靓眼，其A股和港股股價都創出上市以來歷史最高。

追根溯源，除了宏觀層面上國家對醫藥行業的扶持，最根本的原因還在於公司業績給力。

麗珠集團A股股價走勢 圖源：同花順

麗珠集團港股股價走勢 圖源：同花順

麗珠醫藥預期2018年上半年淨利潤增長20%-30%

麗珠醫藥集團股份有限公司成立於1985年，為集醫藥產品科研、開發、生產、銷售於一體的綜合性、高新技術型製藥企業集團，在處方藥的生產與銷售領域具有突出優勢，全國共設有82個辦事機構。目前，麗珠集團在產品種300餘個，類别涉及化學藥品、生化藥品、中成藥等，藥物製劑的主要品牌有麗珠得樂係列、抗病毒顆粒、參芪扶正註射液、腦力隆、麗珠威，以及麗珠腸樂、前列安栓、麗珠賽樂、利脈膠囊等重點品種；另外還擁有抗生素、他汀類及氨基糖苷類原料藥。

據麗珠醫藥昨日發佈的業績預告顯示，截至2018年6月30日至6個月，預計經營業績同向上升，歸屬於上市公司股東的淨利潤約60480.3萬元（人民幣，下同）-65520.33萬元，較上年同期盈利50400.25萬元增長約20%-30%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤約54632.1萬元-59184.77萬元，較上年同期增長約20%-30%，基本每股收益為盈利0.84元-0.92元。

對於業績增長的原因，麗珠醫藥也做了解釋：製劑藥、原料藥與診斷試劑業務板塊盈利同比保持穩定上升，以及資金管理進一步優化利息收益增加促使公司收入及利潤持續穩定增長。

後續來看，隨著政府持續加大對醫藥衛生事業的投入、國民消費水平提升、人口老齡化加劇及二胎政策放開等將為醫藥行業的長期穩健發展提供有力支撐，麗珠醫藥產品結構持續優化，新藥研發穩步推進，進一步夯實發展基礎。

創新藥研發穩步推進，估值空間有待進一步提升

2017年，麗珠醫藥投入研發費用57550.1萬元，較上年增加21.22%，佔營業收入比重6.75%。高研發投入下，公司目前多個產品已經或即將進入臨床，單抗PD-119有望年底完成臨床實驗，遞交NDA；Perjetame-too預計19年底或20年初完成實驗；重組人絨促性素擬2h18報產，最快有望於年底到19年初獲批。

此外，公司單抗平台近期獲得A輪5000萬美元融資，投資方為雲鋒基金。在充沛資金助力下，預計麗珠單抗未來5年將以每年1-2新品的速度獲批上市，具備較大估值提升空間。

目前麗珠集團A股市盈率約7.7倍，市淨率約3.23，處於行業底部，但在盈利水平上，麗珠集團2017年以淨利潤規模44.29億元、淨資產收益率51.17%位列行業第一，近五年淨利潤平均增速92.93%，位列行業第六。按照通達信統計，A股醫藥上市公司平均市盈率33倍，以此作為參照，可以看出麗珠明顯有被低估的迹象。由於麗珠2017年淨利潤中非主營業務收入貢獻較大，我們以近五年扣非淨利潤平均增速16%計算，2018年麗珠淨利潤將達到10.54億元，EPS1.74元，按照33倍行業平均市盈率，對應股價57.42元，還有近20%的上漲空間，屆時A股市值將超過400億元。港股市場也是類似，隨著A股市值提升，港股股價也有望繼續上揚。

資產負債指標上，麗珠集團截止2017年末為29.34%，2018年度一季度末為28.94%，較上年同期32.52%、34.75%明顯改善，體現了公司財務抗風險能力進一步加強；對比復星醫藥52.01%、51.53%的資產負債率，麗珠集團經營狀況更加安全。

2018年下半年，公司新藥研發正在快速推進，西藥製劑則穩健增長，營收結構持續優化，2018年業績、股價、市值有望繼續提升。

作者：董虹

編輯：唐文英

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