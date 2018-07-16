貿易戰陰影下 ETF追捧力道大失 上半年淨流入降至2230億美元

倫敦咨詢公司 ETFGI 的數據顯示，受到全球資產管理業追捧的 ETF，在經過連續四年淨流入資金創新高後，今年上半年 ETF 淨流入資金下降至 2230 億美元，較去年同期大幅縮水超過三分之一。

道富 6 月 ETF 淨流出逾 70 億美元

據《金融時報》報導美國總統川普決定徵收來自中國、歐洲和加拿大進口產品的關稅，導致股市大多疲軟，同時致使全球資產管理公司的新業務明顯放緩，其中道富集團 (State Street) 六月的 ETF 甚至淨流出金額超過 70 億美元，使得上半年該公司的 ETF 業務由原本的淨流入轉而呈現淨流出。

分析師發出警告，迅速解決貿易緊張局勢的希望已經消退，而且在擔憂貿易戰的氛圍下，投資人從新興市場和歐洲股票相關的基金中贖回數十億美元。

全球最大資產管理公司貝萊德 (BLK-US) 的 ETF 業務今年以來雖仍吸引 527 億美元的資金流入，但四月卻出現超過 50 億美元的資金流出，使得上半年的資金流入較去年同期遽降 63%。

富國銀行 (Wells Fargo) 分析師 Christopher Harris 表示，貝萊德在 ETF 業務資金流入放緩下，將拉低公司原訂整體新業務成長目標 5%，並調降貝萊德個股目標價，由 550 美元降至 545 美元。。

富國銀行（Wells Fargo）已經削減了其為期 12 個月的 BlackRock 股票目標，週五交易價格略高於 508 美元，從 550 美元上漲至 545 美元。

總部位於巴黎的資產管理公司 Lyxor 的 ETF 淨流入金額，更在上半年大幅縮水 96%，僅有 2.33 億美元。

Lyxor ETF 業務負責人 Arnaud Llinas 表示，第二季 ETF 與歐洲股市資金大量外流，其中歐洲股市資金流入美股、大宗商品和政府公債等 ETF，抵消了部分 ETF 外流的金額。

美國高收益債遭大舉放空

此外，美國高收益債跟 10 年期公債的利差持續擴大，使得高收益債 ETF 的放空部位逼近歷史新高。據摩根大通的最新統計，安碩 iBoxx 高收益公司債 ETF (HYG-US) 的空單和在外流通股數的比重已逼近 25% 的歷史高點。